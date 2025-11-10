LVBP: Yangervis Solarte ya tendría fecha para incorporarse a Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

La gerencia de los Tiburones de La Guaira sigue moviendo sus piezas en la actual temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con la finalidad de mejorar su roster activo. Con esto, se esperan incorporaciones de lujo en los próximos días en los que resalta el nombre de Yangervis Solarte.

El pelotero de 38 años estaría en los planes del conjunto guairista para la semana del 17 de noviembre, según informaciones del periodista Carlos Valmore. Su llegada no solo sería una adquisición de lujo tanto en la parte ofensiva como defensiva, sino que con su experiencia puede liderar a los más jóvenes que se encuentran vistiendo este uniforme.

Por si fuera poco, su entrada al roster suplantará de alguna manera la ausencia de Máximo Acosta, quien culminaría su permiso de juego acordado con la organización de los Marlins de Miami, tomando en cuenta que está en los planes estelares de la institución al 2026.

Yangervis Solarte muy cerca de Tiburones

El cuerpo técnico de Gregorio Petit estaría recibiendo versatilidad en el campo, compromiso y entrega por parte de Soltarte. Además, hay que recordar que su capacidad para batear en momentos clave será un factor determinante dentro del circuito criollo.

Con esta incorporación, Tiburones buscan equilibrar experiencia y juventud en su roster, asegurando continuidad y profundidad en una campaña en la que deben clasificar a toda costa y posicionarse nuevamente como un serio candidato al título.

Finalmente, Yangervis Solarte disputó un total de 50 juegos en la zafra anterior 2024/2025, en la que conectó 62 hits, anotando 34 carreras, seguido de 12 dobles, ocho jonrones, 40 remolcadas, 20 boletos y promedio ofensivo de .320.