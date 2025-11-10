LVBP: Mira los líderes de pitcheo después de cuatro semanas de acción

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional entra en fase de ajustes, el pitcheo empieza a marcar diferencias en la temporada 2025-26. Las rotaciones aún no se consolidan, pero los relevos ganan peso estratégico. Los cuerpos técnicos afinan cada movimiento en función del control y la resistencia.
Más allá del espectáculo ofensivo, el equilibrio defensivo define el ritmo de los juegos. Las decisiones desde el dugout priorizan la administración de innings, la lectura de turnos y la capacidad de sostener ventajas mínimas. El margen de error se reduce, y cada lanzamiento cuenta.
La cuarta semana revela tendencias que podrían marcar el resto del calendario. La mejor efectividad de la temporada, la tiene un pelotero que no ha ganado un juego en 5 oportunidades; mientras que el que es líder en victorias, presenta una efectividad para el olvido en una temporada cambiante.
Líderes de pitcheo de la LVBP
Ganados
- Andry Lara - Águilas del Zulia: 2 victorias
- Osmer Morales - Bravos de Margarita: 2 victorias
- Nick Struck - Tigres de Aragua: 2 victorias
- José Torres - Leones del Caracas: 2 victorias
- Christian Mejias - Tigres de Aragua: 1 victoria
Efectividad
- Zac Grotz - Tiburones de La Guaira: 1.91 ERA
- Melvi Acosta - Bravos de Atlanta: 2.08 ERA
- José Torres - Leones del Caracas: 2.65 ERA
- José Rodríguez - Caribes de Anzoátegui: 2.91 ERA
- Nick Struck - Tigres de Aragua: 3.00 ERA
Ponches
- Zac Grotz - Tiburones de La Guaira: 32 SO
- Luis Pena - Tiburones de La Guaira: 29 SO
- José Torres - Leones del Caracas: 23 SO
- Ricardo Sánchez - Navegantes del Magallanes: 22 SO
- Junior Guerra - Navegantes del Magallanes: 19 SO
Salvados
- Silvino Bracho - Águilas del Zulia: 4 JS
- Ronnie Williams - Tigres de Aragua: 3 JS
- Norwith Gudiño - Leones del Caracas: 3 JS
- Yilber Díaz - Caribes de Anzoátegui: 3 JS
- Diego Moreno - Caribes de Anzoátegui: 2 JS