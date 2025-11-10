LVBP: Mira los líderes de pitcheo después de cuatro semanas de acción

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional entra en fase de ajustes, el pitcheo empieza a marcar diferencias en la temporada 2025-26. Las rotaciones aún no se consolidan, pero los relevos ganan peso estratégico. Los cuerpos técnicos afinan cada movimiento en función del control y la resistencia.

Más allá del espectáculo ofensivo, el equilibrio defensivo define el ritmo de los juegos. Las decisiones desde el dugout priorizan la administración de innings, la lectura de turnos y la capacidad de sostener ventajas mínimas. El margen de error se reduce, y cada lanzamiento cuenta.

La cuarta semana revela tendencias que podrían marcar el resto del calendario. La mejor efectividad de la temporada, la tiene un pelotero que no ha ganado un juego en 5 oportunidades; mientras que el que es líder en victorias, presenta una efectividad para el olvido en una temporada cambiante.

Líderes de pitcheo de la LVBP

Ganados

Andry Lara - Águilas del Zulia: 2 victorias Osmer Morales - Bravos de Margarita: 2 victorias Nick Struck - Tigres de Aragua: 2 victorias José Torres - Leones del Caracas: 2 victorias Christian Mejias - Tigres de Aragua: 1 victoria

Efectividad

Zac Grotz - Tiburones de La Guaira: 1.91 ERA Melvi Acosta - Bravos de Atlanta: 2.08 ERA José Torres - Leones del Caracas: 2.65 ERA José Rodríguez - Caribes de Anzoátegui: 2.91 ERA Nick Struck - Tigres de Aragua: 3.00 ERA

Ponches

Zac Grotz - Tiburones de La Guaira: 32 SO Luis Pena - Tiburones de La Guaira: 29 SO José Torres - Leones del Caracas: 23 SO Ricardo Sánchez - Navegantes del Magallanes: 22 SO Junior Guerra - Navegantes del Magallanes: 19 SO

Salvados