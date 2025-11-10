LVBP: Magallanes y sus peores arranques en la historia del beisbol venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes actualmente son últimos en la tabla de posiciones en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), teniendo récord 6 victorias y 14 derrotas, el peor de todo el circuito. Este comienzo de campaña para la "Nave Turca" sin duda eas preocupante y podrían estar encaminados a uno de los peores de toda su historia.

Tan complicado ha sido el inicio de zafra para los "eléctricos", que destituyeron a Eduardo Pérez y volvieron a contrata como mánager al boricua Yadier Molina, que está pronto a arribar a Venezuela y tomar las riendas de este histórico equipo del beisbol venezolano que busca un resurgir en casi un mes de acción.

Magallanes cerró la última semana con triunfo contundente en el Estadio Monumental Simón Bolívar ante Leones del Caracas y claramente eso les debe motivar para empezar la quinta semana de campeonato con el pie derecho.

Peores inicio de campaña para Magallanes

A lo largo de su historia, los Navegantes del Magallanes han tenido campañas memorables, llenas de victorias y gloria, pero también algunos comienzos que los fanáticos preferirían olvidar. En temporadas donde nada parecía salir bien, el equipo carabobeño acumuló derrotas tempranas que marcaron el rumbo de aquellos torneos.

El registro muestra que, en varias ocasiones, el barco arrancó con el viento en contra y los números reflejaron un inicio complicado que terminó con el equipo en el fondo de la tabla.

Estos son los peores arranques de Magallanes en sus primeras 19 presentaciones:

1964-65: últimos con marca de 4-15

1980-81: últimos con marca de 4-15

1981-82: últimos con marca de 6-13

2025-26: en curso, con 6-14 y un destino aún incierto

Cada una de estas temporadas tiene su propio contexto, pero el patrón es claro, que cuando el pitcheo no responde y el bateo oportuno desaparece, el equipo sufre.

Hoy, en 2025-26, la historia parece repetirse, aunque todavía hay margen para revertirla. Los números pueden ser fríos, pero el beisbol siempre deja espacio para las remontadas. Si algo ha demostrado el Magallanes a lo largo de los años es que, aun cuando el barco parece hundirse, siempre hay una nueva travesía esperando por comenzar.