LVBP: Así va la tabla de posiciones tras la jornada del domingo 9 de noviembre

Los equipos de la zona baja de la tabla de posiciones salieron airosos de sus encuentros de este domingo

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 09:54 pm
LVBP: Así va la tabla de posiciones tras la jornada del domingo 9 de noviembre
Foto: @magallanesbbc
La jornada de este domingo 9 de noviembre sirvió para bajar el telón de la cuarta semana de ronda regular. Y es que la temporada 2025-2026 de la LVBP no para de regalarnos emociones, con los ocho equipos dando lo mejor de sí para acomodarse de la mejor manera en la tabla de posiciones.

En esta ocasión, Navegantes del Magallanes cortó su racha de derrotas luego de imponerse a Leones del Caracas en el Estadio Monumental. Por su parte, el otro encuentro que se desarrolló en la capital dejó como victorioso a Tiburones de La Guaira sobre Bravos de Margarita.

Respecto a los actuales líderes del torneo venezolano, Tigres de Aragua, cedieron en Maracay ante Caribes de Anzoátegui. Finalmente, Águilas del Zulia ganó el duelo de aves ante Cardenales de Lara en Barquisimeto. 

Recuerda que todas las incidencias de la temporada 2025-2026 de la LVBP las puedes disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión y por el play by play de Meridiano.net.

Tabla de posiciones de la LVBP

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.
Tigres de Aragua 21 14 7 .667 0
Leones del Caracas 20 11 9 .550 2.5
Águilas del Zulia 20 11 9 .550 2.5
Bravos de Margarita 21 11 10 .524 3
Caribes de Anzoátegui 20 10 10 .500 3.5
Tiburones de La Guaira 21 10 11 .476 4
Cardenales de Lara 21 9 12 .429 5
Navegantes del Magallanes 20 6 14 .300 7.5

 

 

Domingo 09 de Noviembre de 2025
