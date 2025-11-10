LVBP: Así va la tabla de posiciones tras la jornada del domingo 9 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo 9 de noviembre sirvió para bajar el telón de la cuarta semana de ronda regular. Y es que la temporada 2025-2026 de la LVBP no para de regalarnos emociones, con los ocho equipos dando lo mejor de sí para acomodarse de la mejor manera en la tabla de posiciones.

En esta ocasión, Navegantes del Magallanes cortó su racha de derrotas luego de imponerse a Leones del Caracas en el Estadio Monumental. Por su parte, el otro encuentro que se desarrolló en la capital dejó como victorioso a Tiburones de La Guaira sobre Bravos de Margarita.

Respecto a los actuales líderes del torneo venezolano, Tigres de Aragua, cedieron en Maracay ante Caribes de Anzoátegui. Finalmente, Águilas del Zulia ganó el duelo de aves ante Cardenales de Lara en Barquisimeto.

Recuerda que todas las incidencias de la temporada 2025-2026 de la LVBP las puedes disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión y por el play by play de Meridiano.net.

Tabla de posiciones de la LVBP