Jhonny Pereda: "Creo que la casa nos hace sentir un poquito más cómodos"

Los Leones del Caracas juegan este martes frente a los Tigres de Aragua en el Estadio Monumental de Caracas 'Simón Bolívar' de La Rinconada, dando inicio a su tercera semana en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Entre sus jugadores destacados, se encuentra el receptor Jhonny Pereda, quien se encuentra con el equipo desde el arranque tras haber disputado la temporada 2025 de las Grandes Ligas con Atléticos de Oakland y Mellizos de Minnesota.

"Este año estuve en dos equipos, creo que aprendí suficiente de los dos", manifiesta el guariqueño: "la confianza que tuve con los pitchers en los Atléticos y la confianza que tuve en Minnesota creo que me ayudó bastante en el home plate y creo que es lo que me ha dado más confianza".

El arranque con Leones

Sobre sus primeras semanas en esta nueva campaña en Venezuela, Pereda afirma sentirse contento después de no haber podido estar en 2024: "Se ha hecho un buen trabajo. Aunque no han salido las cosas como hemos querido, pero creo que el equipo está bastante unido y va bien".

"Creo que el equipo tiene bastante talento y creo que vamos a hacer un buen papel, bastante importante", añade el receptor, al mismo tiempo que califica a varios de sus compañeros como "jugadores de renombre, que tienen bastante peso en la liga".

Claves para el campeonato

Como parte del equipo más ganador del beisbol venezolano, Pereda reconoce que "todos los juegos son importantes", de modo que el campeonato se gana haciendo las cosas bien "desde octubre".

"Tratar de hablar lo que se pueda, tratar de hablar con los otros bateadores, de crear un plan, creo que lo más importante es crear un plan y llevarlo al juego", expone como parte de los puntos clave para tener un buen rendimiento en la campaña.

Regreso a casa

Leones vuelve a jugar en La Rinconada tras una semana completa disputando juegos en condición de visitantes, registrando un triunfo y tres derrotas, incluida una barrida contra Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz.

"Venimos de una semana afuera, pero creo que la casa nos hace sentir un poquito más cómodos", manifiesta el receptor caraquista, quien ha registrado buenos números ofensivos al tener .321 de promedio con un cuadrangular y nueve carreras remolcadas.