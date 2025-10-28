Wilfredo Tovar es el líder bate tras la segunda semana de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional disputa a partir de este martes su tercera semana en la temporada regular, donde se esperan duelos interesantes como los clásicos entre Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes.

A lo largo de las primeras dos semanas, han destacado distintos bateadores, siendo Wilfredo Tovar el que ha registrado un mejor promedio durante los ocho compromisos en los que ha visto acción con la novena melenuda.

Con 33 turnos al bate, el nacido en Villa de Cura promedia .485 con dieciséis imparables, cuatro extrabases, tres carreras impulsadas y siete anotadas. También cuenta con un .541 de porcentaje de embasamiento y 1.147 de OPS.

Supera de este modo los promedios de Alí Castillo (Águilas del Zulia, con .462), José Alberto 'Cafecito' Martínez (Tigres de Aragua, con .429) y José Peraza (también de Tigres de Aragua, con .400).

Wilfredo Tovar: un bateador efectivo

Del mismo modo, llegó el pasado domingo a una cifra histórica con los Leones del Caracas, alcanzando los 540 hits y siendo el sexto pelotero con mayor cantidad de indiscutibles de la organización, superando a Jesús Guzmán.

Si bien Tovar no ha conectado aún su primer cuadrangular de la campaña, refleja una importante participación con la escuadra melenuda, que busca recuperar posiciones para así pelear por el liderato.