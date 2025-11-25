LVBP: Tiburones suma par de bates grandeligas: Ronald Acuña Jr. y Maikel García listos para debutar

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira están a punto de recibir un impulso de lujo: los grandeligas Ronald Acuña Jr. (MVP de la Liga Nacional con los Bravos de Atlanta) y Maikel García (Guante de Oro con los Reales de Kansas City) se incorporarán al equipo en los próximos días.

De acuerdo con las publicaciones en redes sociales, se espera que ambos jugadores hagan su debut el próximo viernes 28 de noviembre, cuando los 'escualos' enfrenten a los Tigres de Aragua en el Estadio Fórum de La Guaira.

Ronald Acuña Jr.: El MVP Vuelve a Casa

El actual Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas ha participado en dos ocasiones con Tiburones en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) durante las temporadas 2022-2023.

En su trayectoria en la LVBP, "El Abusador" ostenta un promedio de bateo de .398, producto de 45 imparables en 113 turnos. Ha remolcado 25 carreras, recibido 25 boletos y se ha ponchado 27 veces.

En su última campaña en la LVBP, Acuña Jr vio acción en 21 compromisos, tuvo línea ofensiva de .380/.529/.747 (Avg/Obp/Slg); conectó 30 imparables, siete jonrones, impulsó 19, recibió 22 boletos, estafó seis almohadillas y se ponchó en 19 ocasiones.

Maikel García: "El Barrendero" y el Guante de Oro

Por su parte, el reciente ganador del Guante de Oro de la Liga Americana (Tercera Base) ha visto acción en la pelota invernal venezolana en cuatro ocasiones consecutivas (desde 2020 hasta 2023).

Apodado "El Barrendero", García posee un promedio vitalicio de .381 en la LVBP, fruto de 162 imparables en 425 turnos. Ha impulsado 75 carreras, ha recibido 93 boletos, estafado 19 almohadillas y se ha ponchado en 70 oportunidades.

En la campaña de 2023, su última en campaña en la LVBP tuvo línea ofensiva de .424/.543/.576 (Avg/Obp/Slg) en 28 enfrentamientos; en 99 turnos al bate conectó 42 imparables, dos jonrones, impulsó 21, recibió 28 boletos, estafó cinco almohadillas y se ponchó en nueve ocasiones.