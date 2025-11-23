LVBP: Poder Escualo: La Guaira lidera la liga en cuadrangulares con amplia ventaja

A pesar de no atravesar su mejor momento en la tabla de posiciones, los Tiburones de La Guaira han dejado claro que poseen la artillería más pesada de la liga. Este domingo, se convirtieron en el primer equipo en alcanzar una cifra redonda de poder: 40 cuadrangulares.
El 40 de la campaña
El hito llegó temprano, en la parte alta de la primera entrada, cuando el segunda base Jadher Areinamo desapareció la bola por todo el jardín izquierdo. Con ese estacazo, los escualos no solo inauguraron el marcador, sino que ampliaron su dominio en este departamento.
La brecha con el resto de la liga es considerable. Sus más cercanos perseguidores, Cardenales de Lara y Leones del Caracas, se encuentran a nueve bambinazos de distancia (31), lo que evidencia la agresividad del swing litoralense.
Radiografía ofensiva
Sin embargo, el poderío de La Guaira presenta contrastes interesantes en sus métricas colectivas tras 30 compromisos:
-
Promedio: Batean para .272, ubicándose en la quinta posición (empatados con Bravos de Margarita).
-
Poder: Son líderes absolutos con 40 jonrones y terceros en carreras impulsadas con 161.
-
Contacto: Han conectado 287 imparables (terceros en la liga).
-
Disciplina: Aquí radica su mayor debilidad. Son últimos en boletos recibidos (101) y séptimos en porcentaje de embasado (OBP) con .340. Además, han abanicado en 210 oportunidades (cuarta mayor cantidad).
-
OPS: Su capacidad de extrabases los mantiene cuartos en OPS con .780.