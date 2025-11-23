LVBP: Poder Escualo: La Guaira lidera la liga en cuadrangulares con amplia ventaja

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de no atravesar su mejor momento en la tabla de posiciones, los Tiburones de La Guaira han dejado claro que poseen la artillería más pesada de la liga. Este domingo, se convirtieron en el primer equipo en alcanzar una cifra redonda de poder: 40 cuadrangulares.

El 40 de la campaña

El hito llegó temprano, en la parte alta de la primera entrada, cuando el segunda base Jadher Areinamo desapareció la bola por todo el jardín izquierdo. Con ese estacazo, los escualos no solo inauguraron el marcador, sino que ampliaron su dominio en este departamento.

La brecha con el resto de la liga es considerable. Sus más cercanos perseguidores, Cardenales de Lara y Leones del Caracas, se encuentran a nueve bambinazos de distancia (31), lo que evidencia la agresividad del swing litoralense.

Radiografía ofensiva

Sin embargo, el poderío de La Guaira presenta contrastes interesantes en sus métricas colectivas tras 30 compromisos: