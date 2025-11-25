Caribes domina la LVBP en este importante apartado defensivo

Suscríbete a nuestros canales

La primera mitad de la temporada de Caribes de Anzoátegui fue positiva, debido al gran equilibrio que logró la novena oriental y uno de sus atributos es la defensa, resaltando en un departamento sumamente importante.

Los dirigidos por Asdrubal Cabrera, están sorprendiendo con su balance de 16-15, que los ubica en la tercera posición de la tabla y aunque han contado con poder, buen pitcheo, su infield no ha defraudado.

Caribes es el equipo con más doble matanzas:

De hecho, hay un apartado fundamental para un lanzador como lo es el de las dobles matanzas, renglón que a nivel colectivo es dominado cómodamente por los anzoatiguenses.

En total, la "Tribu" acumula 44 doble plays, tres por encima de su escolta Cardenales de Lara (41) e incluso 11 por encima de los Tigres de Aragua (33), quienes son los que exhiben mejor porcentaje de fildeo.

Liderato de fildeo en la LVBP: