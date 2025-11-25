Caribes domina la LVBP en este importante apartado defensivo

La primera mitad de la temporada de Caribes de Anzoátegui fue positiva, debido al gran equilibrio que logró la novena oriental y uno de sus atributos es la defensa, resaltando en un departamento sumamente importante.
Los dirigidos por Asdrubal Cabrera, están sorprendiendo con su balance de 16-15, que los ubica en la tercera posición de la tabla y aunque han contado con poder, buen pitcheo, su infield no ha defraudado.
Caribes es el equipo con más doble matanzas:
De hecho, hay un apartado fundamental para un lanzador como lo es el de las dobles matanzas, renglón que a nivel colectivo es dominado cómodamente por los anzoatiguenses.
En total, la "Tribu" acumula 44 doble plays, tres por encima de su escolta Cardenales de Lara (41) e incluso 11 por encima de los Tigres de Aragua (33), quienes son los que exhiben mejor porcentaje de fildeo.
Liderato de fildeo en la LVBP:
- Tigres de Aragua: .982
- Caribes de Anzoátegui: .979
- Cardenales de Lara: .977
- Bravos de Margarita: .977
- Tiburones de La Guaira: .977
- Águilas del Zulia: .973
- Navegantes del Magallanes: .971
- Leones del Caracas: .971.