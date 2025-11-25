LVBP

Caribes domina la LVBP en este importante apartado defensivo

Los orientales marchan en el tercer puesto de la tabla de posiciones 

Por

Neyken Vegas
Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 10:28 pm
Caribes domina la LVBP en este importante apartado defensivo
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

La primera mitad de la temporada de Caribes de Anzoátegui fue positiva, debido al gran equilibrio que logró la novena oriental y uno de sus atributos es la defensa, resaltando en un departamento sumamente importante.

NOTAS RELACIONADAS

Los dirigidos por Asdrubal Cabrera, están sorprendiendo con su balance de 16-15, que los ubica en la tercera posición de la tabla y aunque han contado con poder, buen pitcheo, su infield no ha defraudado.

Caribes es el equipo con más doble matanzas:

De hecho, hay un apartado fundamental para un lanzador como lo es el de las dobles matanzas, renglón que a nivel colectivo es dominado cómodamente por los anzoatiguenses.

En total, la "Tribu" acumula 44 doble plays, tres por encima de su escolta Cardenales de Lara (41) e incluso 11 por encima de los Tigres de Aragua (33), quienes son los que exhiben mejor porcentaje de fildeo.

Liderato de fildeo en la LVBP:

  1. Tigres de Aragua: .982
  2. Caribes de Anzoátegui: .979
  3. Cardenales de Lara: .977
  4. Bravos de Margarita: .977
  5. Tiburones de La Guaira: .977
  6. Águilas del Zulia: .973
  7. Navegantes del Magallanes: .971
  8. Leones del Caracas: .971.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Premier League
Lunes 24 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol