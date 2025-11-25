LVBP: Estos fueron los bajísimos números de la ofensiva de Magallanes con Ender Chávez

Suscríbete a nuestros canales

La relación que unía a Ender Chávez y Navegantes del Magallanes llegó a su fin este martes, al menos durante esta temporada 2025-2026 de la LVBP. El motivo no fue otro que el bajísimo rendimiento colectivo del equipo a nivel ofensivo, algo que buscarán levantar a partir de ahora.

El conjunto carabobeño tuvo una sexta semana de ronda regular para el olvido, pues dejaron marca de una victoria y cinco derrotas. Lo peor de eso es que en sus últimas tres presentaciones solo anotaron cinco carreras y dispararon 17 imparables, acumulando hasta 24 innings en blanco.

Magallanes con nuevo coach de bateo

Previo al inicio de esta zafra, Ender Chávez era uno de los nombres que acompañaba al manager Eduardo Pérez en el staff técnico de Navegantes del Magallanes. Justamente, ahora ninguno de los dos ejerce funciones en la Nave, lo que podría dar a entender que gran parte de la responsabilidad del pésimo rendimiento colectivo pasaba por ambos.

Bajo el mando del ahora excoach de bateo, los filibusteros se situaron en en último lugar de prácticamente todos los apartados ofensivos del torneo venezolano. Y es que hasta la jornada del pasado domingo, el equipo contaba con 249 hits, 36 dobles, dos triples, 129 carreras anotadas, 119 impulsadas, .236 de promedio, .336 de OBP, .351 de slugging, .687 de OPS, y 65 extrabases.

Pero por si fuera poco, a eso también habría que añadirle que la ofensiva del equipo apenas bateó para .248 (de 282-70) con corredores en posición de anotar. Mientras que, en esa misma situación, pero con dos outs, mostraron un terrible promedio de .214 (de 126-27).

Cabe mencionar que tras la salida de Ender Chávez, la directiva de Navegantes del Magallanes nombró como su nuevo coach de bateo a Kleininger Terán, quien venía desempeñándose desde el 8 de noviembre como coach asistente en el área por solicitud directa del manager Yadier Molina,