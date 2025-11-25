LVBP: ¿Brainer Bonaci ya se ganó su lugar en el futuro de Leones del Caracas?

Suscríbete a nuestros canales

Para esta temporada 2025-2026 de la LVBP, los Leones del Caracas cuentan con un roster repleto de figuras veteranas y con nivel de Grandes Ligas. Pero la clave del éxito no solo radica allí, ya que siempre hay que añadirle ese toque de juventud, de rebeldía, y de ganas de comerse el mundo que aportan los más chamos. Ahí es donde entra Brainer Bonaci.

A estas alturas del torneo venezolano, el de Catia La Mar sigue dando mucho de qué hablar por su estupendo guante y oportuno bate, algo que sin dudas lo ha llevado a convertirse en una auténtica revelación para los capitalinos. Y es que en medio de una crisis de resultados, su frescura y dinamismo son de los puntos más rescatables del elenco hasta ahora.

Bonaci y su impecable trabajo con Leones

Dejando a un lado las incidencias de esta campaña, todo parece indicar que el futuro de los Leones del Caracas luce brillante gracias al talento de sus peloteros más jóvenes. Justamente, allí comienza a resaltar el nombre de Brainer Bonaci, que de permanecer en la organización estaría adueñándose del campocorto del equipo.

De hecho, en las últimas semanas se ha consolidado aun más en dicha posición por sus actuaciones defensivas, al punto de sentar a un grandeliga como Liván Soto. Detalles como esos, además de su producción con el madero, hacen pensar que sin duda ya tiene su lugar garantizado en el futuro de la institución capitalina.

Y es que Brainer Bonaci es apenas uno de los siete peloteros del actual roster de los melenudos con una edad de 23 años o menos, siendo además el que tiene más encuentros disputados, incluso superando a un joven ya afianzado como Víctor Bericoto.

Recordemos que el chamo de Catia La Mar debutó en la temporada 2022-2023 de la LVBP, pero solo disputando un compromiso y tomando dos turnos al bate. Ahora, tres años más tarde, el manager José Alguacil le ha brindado la confianza necesaria para que demuestre que puede liderar a la próxima generación de los Leones.

Números de Brainer Bonaci en la temporada 2025-2026 de la LVBP