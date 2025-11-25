LVBP: Tiburones hace un importante movimiento en su roster para la séptima semana

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 25 de noviembre inicia la séptima semana de ronda regular en la LVBP, la cual promete seguir llenando de emociones y grandes batazos el día a día de los fanáticos venezolanos. Tiburones de La Guaira (15-17) aparece como uno de los equipos más urgido de victorias, y es por eso que estas próximas jornadas serán cruciales para ellos.

Justamente, la organización dio a conocer un movimiento en su roster a partir de hoy, con la finalidad que el grupo sume a un pelotero talentoso tras la baja de otro por algunos días. Hablamos de la inclusión de Miguel Hernández por Luis Matos.

Unos Tiburones que van pa'encima

La séptima semana para Tiburones de La Guaira iniciará en la carretera, con par de compromisos en Maracaibo contra Águilas del Zulia (martes y miércoles), y luego en Barquisimeto frente a Cardenales de Lara (jueves). Cabe mencionar que el récord de los escualos fuera de casa es de 7-10.

Con ese difícil panorama, el manager Marco Davalillo no podrá tener a su disposición a Luis Matos, que debido a unos temas de visado se ausentará de toda actividad en la pelota venezolana. Es por eso que la llegada de Miguel Hernández supondría una gran ayuda tanto a nivel defensivo como ofensivo.

Recordemos que el infielder de 26 años arrancó la zafra 2025-2026 con muy buenas presentaciones con el madero. Y es que en seis juegos disparó seis imparables en 19 turnos para .316 de promedio, con un doble, cinco carreras impulsadas y dos anotadas.