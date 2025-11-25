LVBP

LVBP: Ronald Acuña Jr. calienta motores para su participación en el Festival de Jonrones 2025

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 06:50 pm

Es cuestión de días para que el de La Sabana se estrene en la temporada 2025-2026 de la LVBP y sea una de las figuras del Festival de Jonrones

Ronald Acuña Jr. formará parte de esta temporada 2025-2026 de la LVBP, y eso sin duda son grandes noticias para Tiburones de La Guaira y su fiel fanaticada. Pero eso no será todo, ya que su nombre es uno de los que engalana la edición 23 del Festival de Jonrones.

Y es que el próximo 1 de diciembre, el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia disfrutará del evento donde los cuadrangulares se convierten en los únicos protagonistas de la noche. Allí, el de La Sabana tratará de quitarle la corona al actual monarca, Eugenio Suárez, para así alzar su tercer título.

Ronald Acuña Jr. ya tiene buen ritmo

Se espera que Ronald Acuña Jr. debute este viernes, 28 de noviembre, en el torneo venezolano con los escualos. Esto le permitiría llegar al Festival de Jonrones con un poco más de ritmo, aunque en estos últimos días se le ha visto con un swing tremendo en sus prácticas de bateo.

Y es que además de haber entrenado en días recientes con el conjunto escualo, durante el pasado domingo formó parte de un pequeño Jonrón Derby en Puerto Rico, en el evento benéfico Saucegiving de Eladio Carrión, donde participaron varios jugadores y prospectos de la MLB de distintas nacionalidades.

Cabe mencionar que además del sabanero, otro pelotero venezolano que estuvo allí presente fue Ezequiel Tovar. Al final, Vladimir Guerrero Jr. fue el ganador de ese Jonrón Derby.

