MLB: Ronald Acuña Jr. habló de su jonrón en su primer turno del 2025

Suscríbete a nuestros canales

El 23 de mayo de 2025 quedará grabado como una fecha inolvidable para Ronald Acuña Jr. Luego de casi un año fuera por una grave lesión en la rodilla izquierda, el venezolano regresó a la acción con los Bravos de Atlanta y conectó un jonrón de 467 pies en su primer turno al bate.

“Ya yo venía con un feeling de que eso podía pasar”, dijo “El Abusador” a MLB. El Truist Park estalló en ovaciones mientras el jardinero recorría las bases con una sonrisa que mezclaba alivio, orgullo y determinación.

Números que consolidan una carrera histórica

Con su regreso, Ronald Acuña Jr. se convirtió en el único jugador en la historia de la MLB que, en sus primeras ocho temporadas, ha acumulado al menos:

817 juegos disputados

913 hits

186 jonrones

205 bases robadas

.289 de promedio al bate

.908 de OPS

.525 de slugging

28.6 de WAR (bWAR)

141 de OPS+

Acuña Jr. se alzó con el premio al Regreso del Año de la Liga Nacional en 2025. Tras su regreso triunfal, el principal desafío para Acuña Jr. será mantenerse sano. Si logra evitar nuevas lesiones, su presencia puede ser determinante para que los Bravos vuelvan a competir por la Serie Mundial.