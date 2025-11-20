MLB: Jonathan Ornelas firma con los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York han firmado al infielder Jonathan Ornelas, de 25 años, con un contrato de ligas menores que incluye una invitación al campo de entrenamiento de primavera y una cláusula de salida a mitad de temporada. Aunque el movimiento no ha generado titulares ruidosos, podría tener implicaciones importantes en el arranque de la temporada 2026, especialmente ante la posible ausencia de Anthony Volpe hasta mayo.

Seleccionado en la tercera ronda del Draft de 2018, Ornelas fue considerado en su momento un prospecto valioso por su versatilidad defensiva y velocidad. Ha disputado 32 juegos en Grandes Ligas entre los Rangers y los Bravos, mostrando capacidad para cubrir múltiples posiciones: segunda base, campocorto, tercera base e incluso los jardines. Sin embargo, su producción ofensiva ha sido limitada, lo que lo ha relegado a un rol más organizacional que de impacto inmediato.

La oportunidad que abre la lesión de Volpe

La posible baja de Anthony Volpe, titular en el campocorto, hasta mayo, abre una ventana de oportunidad para Ornelas. En un equipo que busca profundidad y flexibilidad defensiva, su perfil encaja como solución temporal. Si logra destacarse en el Spring Training, podría iniciar la temporada en el roster activo, cubriendo funciones clave mientras Volpe se recupera.

Si Jonathan Ornelas logra aprovechar su oportunidad y muestra consistencia, podría convertirse en una pieza estable del banco neoyorquino. Su permanencia dependerá de su rendimiento ofensivo y de cómo se reacomode el infield cuando Volpe regrese. En caso contrario, la cláusula de salida le permitiría buscar oportunidades en otra organización.