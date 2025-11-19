MLB: Yankees son los favoritos para firma a este estelar bateador

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Yankees en Nueva York es uno de los temas más relevantes en la actualidad dentro de las Grandes Ligas. Como en cada año, cuando llega la agencia libre previo a una nueva temporada, están obligados a tomar diversas decisiones sobre cómo será su roster para el futuro.

El conjunto neoyorquino oficializó el regreso del jardinero central, Trent Grisham, luego de que este aceptara la oferta calificada de 22.25 millones de dólares por una sola campaña. Esta firma ha generado miles de comentarios en las redes sociales por parte de los fanáticos, por lo que este acuerdo puede perjudicar en la forma de otras figuras.

Sin embargo, el periodista de MLB, Mark Feinsand, informó que los Yankees son claros favoritos para firmar al estelar jardinero, Cody Bellinger. Esta información no es casualidad, tomando en cuenta que el bateador zurdo de 30 años encajó como anillo al dedo en el equipo durante el 2025.

Los Yankees son favoritos para firmar a Bellinger

El ganador del MVP en 2019 con los Dodgers de Los Ángeles se adaptó a la franquicia de los "Bombarderos" desde el primer día. Si bien es cierto que su comienzo de temporada no fue el más esperado, cerró por todo lo alto siendo de los mejores bateadores en la alineación.

En 152 compromisos disputados con los Yankees en 2025, anotó 89 carreras, con 160 imparables, 25 dobles, cinco triples, 29 cuadrangulares, 98 remolcadas, 13 bases robadas, 57 boletos, 90 ponches y promedio de .272.

Este posible regreso sería fundamental para que los Yankees logren convertir un nuevo orden ofensivo que les permita conquistar los resultados que tanto han perseguido durante los últimos años. Por lo tanto, no sería extraño que los Yankees de Nueva York se muevan lo más rápido posible para firmar y traer de regreso a uno de los mejores agentes libres que hay en la actualidad de MLB.