MLB: Paul Skenes responde a rumores de cambio tras ganar el Cy Young

Suscríbete a nuestros canales

Paul Skenes solo tiene una semana de ganar unánimemente el Premio Cy Young de la Liga Nacional; pero parece suficiente tiempo para involucrarlo en rumores de cambio con Yankees de Nueva York. El lanzador de 23 años rápidamente quiso hablar de la situación para evitar problemas.

Skenes apareció en el 'Dan Patrick Show' para abordar los rumores que lo vinculan con los Yankees. El abridor de Pirates de Pittsburgh se adelantó a negar cualquier intención de salir antes de llegar a la agencia libre en 2029. Lo que resalta el compromiso con su club actual de Grandes Ligas.

Un informe de Randy Miller (NJ Advance Media), citó a un pelotero de Pittsburgh; donde señalaba que Paul habría expresado su deseo de jugar en Nueva York. "Estuve frustrado por un par de horas y luego lo superé. Obviamente, no es cierto". Comentó el as de rotación de Piratas.

¿Hasta cuándo Paul Skenes se centrará en Piratas de Pittsburgh?

Paul Skenes viene de dos temporadas históricas con Piratas de Pittsburgh: 1.96 ERA, 0.95 WHIP en 55 aperturas, dos Juegos de Estrellas, Novato del Año en 2024 y Cy Young en 2025. Bajo contrato hasta 2029, siendo el mejor lanzador de Liga Nacional, pero con una duda fuerte entre la afición.

Por ahora Skenes se ha mostrado agradecido con la franquicia, pero ¿Hasta cuándo va a durar eso? La realidad es que Piratas es un equipo que no va a competir por la postemporada y eso puede ser frustrante para el lanzador. De hecho, solo tiene 21 victorias en su carrera, cuando debería tener al menos 35 triunfos.

Quizás no será en 2026, ni 2027, pero seguramente a partir de 2028 el pelotero tendrá ganas de vivir una postemporada y competir al más alto nivel para ganar la Serie Mundial. En Pittsburgh no lo va a lograr y solo mercados como: Nueva York, Los Ángeles, Boston, Atlanta, u otra franquicia podrían ofrecerle.

Números de Paul Skenes en su carrera

Paul Skenes primero fue Novato del Año y luego Cy Young de Liga Nacional. Esto solo habla muy bien de su desempeño e impacto en la liga, si puede mantener el nivel, podría alcanzar registros impresionantes para los lanzadores modernos de Grandes Ligas.

Números de Skenes en su carrera:

- 55 juegos, 55 aperturas, 21-13, 1.96 efectividad, 320.2 entradas, 230 hits, 70 carreras limpias, 21 jonrones, 74 boletos, 386 ponches, 0.95 WHIP