MLB: Paul Skenes replica marca que comenzó la leyenda de Fernando Valenzuela

Paul Skenes es una de las grandes promesas que las Grandes Ligas tiene en los próximos 10 años. El lanzador de Piratas de Pittsburgh ganó su segundo Cy Young en su carrera; pero lo más importante fue emular una campaña ganadora como la del novato Fernando Valenzuela en la liga.

Skenes tuvo una campaña sensacional dominando muchos registros de Liga Nacional en 2025. Eso le dio el segundo Cy Young de su carrera, sin embargo, el logro más importante fue igualar la campaña que Fernando Valenzuela y otros ganadores del premio tuvieron en su segundo año en Las Mayores.

Paul es el quinto lanzador en la historia de la MLB en ganar el Cy Young en su segunda temporada. Skenes se une a las leyendas de un nivel superlativo como: Tim Lincecum (2008), Bret Saberhagen (1985), Dwight Gooden (1985) y Fernando Valenzuela (1981 - Año de Novato).

Paul Skenes vs Fernando Valenzuela en sus segundas temporadas en MLB

Paul Skenes ganó el Cy Young en 2025 con Piratas de Pittsburgh, un equipo sin aspiraciones de postemporada. Fernando Valenzuela lo hizo en 1981 con Dodgers de Los Ángeles, una potencia histórica. Ese contexto refuerza el impacto del logro del último ganador de Liga Nacional.

En números, Skenes supera a Valenzuela en efectividad, ponches, boletos, WHIP y ERA+. Solo queda por debajo en victorias y entradas lanzadas. Sin embargo, el mexicano convirtió a los Dodgers en una marca internacional que transcendió el tiempo, Paul aún no logra hacer eso.

Ambos dominaron desde la lomita en su segundo año, pero Skenes lo hizo con menos respaldo ofensivo y mayor presión individual. Su WAR fue superior, y su relación K/BB duplicó la de Valenzuela. En términos gremiales, replicó la hazaña con la dificultad que tiene lanzar en 2025.

Números de Paul Skenes vs Fernando Valenzuela en sus segundas temporadas en MLB

- Paul Skenes: 32 juegos, 32 aperturas, 10-10, 1.97 efectividad, 187.2 entradas, 136 hits, 41 carreras limpias, 11 jonrones, 42 boletos, 216 ponches, 0.94 WHIP

- Fernando Valenzuela: 25 juegos, 25 aperturas, 13-7, 2.48 efectividad, 192.1 entradas, 140 hits, 53 carreras limpias, 11 jonrones, 61 boletos, 180 ponches, 1.04 WHIP