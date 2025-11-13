Tarik Skubal y Paul Skenes se combinan para alcanzar este hito

Suscríbete a nuestros canales

Es una ocurrencia rara y notable en la Major League Baseball: que los dos lanzadores que abren el Juego de las Estrellas terminen ganando el prestigioso Premio Cy Young en sus respectivas ligas esa misma temporada.

Desde 1967, cuando el Premio Cy Young comenzó a reconocer al mejor lanzador en cada liga (Liga Americana y Liga Nacional), esta hazaña solo se ha logrado un par de veces. Representa una temporada en la que los dos pitchers abridores que por consenso eran los mejores a mitad de año, mantuvieron su dominio hasta la recta final.

El club exclusivo

Hay dos parejas en la historia del béisbol que destacan por lograr este doble honor simultáneo.

2025: Una nueva era de dominio en el pitcheo

La temporada 2025 será recordada por la obra maestra de pitcheo presentada por dos jóvenes ases.

Tarik Skubal de los Detroit Tigers se ganó el puesto de abridor del Juego de Estrellas de la Liga Americana. Mantuvo su forma electrizante durante la segunda mitad de la temporada, frustrando constantemente a los bateadores de la AL con su velocidad y comando, culminando en la consecución del Premio Cy Young de la Liga Americana.

Al otro lado del diamante, el revuelo en torno a Paul Skenes de los Pittsburgh Pirates resultó ser bien fundado. Skenes no solo debutó con una gran expectación, sino que cumplió esa promesa, ganando la apertura del Juego de Estrellas de la Liga Nacional. Su combinación de poder y precisión lo convirtió en la elección indiscutible para el Cy Young de la Liga Nacional, consolidando a 2025 como un año histórico para el pitcheo joven.

2001: La alineación de leyendas

La primera vez que ocurrió esta poderosa alineación fue en 2001, con dos futuros miembros del Salón de la Fama en la cima de sus respectivos poderes.

Roger Clemens, que entonces lanzaba para los New York Yankees, tomó el montículo para la Liga Americana en el Juego de Estrellas. Clemens, conocido como "El Cohete", ofreció una temporada poderosa que culminó con la obtención de su sexto (y eventual último) Premio Cy Young, mostrando un dominio veterano en la AL.

Mientras tanto, Randy Johnson, "La Gran Unidad", representó a la Liga Nacional para los Arizona Diamondbacks. La temporada de Johnson fue una clase magistral de cómo superar a los bateadores, llena de increíbles totales de ponches y una eficiencia histórica. Su elección como ganador del Cy Young de la NL en 2001 marcó el tercero de sus cuatro premios consecutivos en la NL, lo que solidificó el año como un verdadero encuentro de titanes del pitcheo.

La convergencia del honor de la apertura del Juego de Estrellas y el Premio Cy Young representa el estándar más alto de una actuación de pitcheo en una sola temporada. Las temporadas 2001 y 2025 seguirán siendo ejemplos de cuándo los mejores talentos de la liga realmente se distinguieron desde el primer lanzamiento de la temporada hasta la votación final de los premios.