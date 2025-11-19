MLB: Christopher Morel, el dominicano que busca redención

Suscríbete a nuestros canales

Christopher Morel no tuvo la temporada 2025 esperada en Grandes Ligas. El dominicano se vio fuera de forma ofensiva durante el año con Rays de Tampa Bay. Fue puesto en asignación y en la búsqueda de redención por su mal año, tendría el interés de tres franquicias con urgencia.

Morel solo bateó .219 durante la temporada 2025 con Rays. Se vio flojo en el plato, falto de ritmo y de concentración, pero lo más preocupante es que se mantuvo así durante el año. Ahora busca la mejor opción para potenciar su juego y mejorar su imagen en la liga.

Christopher estaría en la mira de tres franquicias con necesidades diferentes, pero contextos parecidos: Piratas de Pittsburgh, Medias Blancas de Chicago y Angels de Los Ángeles. El dominicano aún se encuentra bajo arbitraje a sus 26 años, lo que puede ser especialmente útil para estas franquicias.

¿Cuál es el mejor equipo para Christopher Morel en 2026?

Christopher Morel no es un nombre de alto impacto en Grandes Ligas. Encaja en proyectos de reconstrucción y de profundidad de posición sin necesidad de comprometer mucho dinero. En ese contexto: Piratas de Pittsburgh, Medias Blancas de Chicago y Angels de Los Ángeles parten con ventaja.

Piratas de Pittsburgh

Como Morel se encuentra en lista de waivers, es probable que Piratas lo reclamen. Necesitan jardineros con urgencia y un bate que genere batazos importantes. Son dos áreas donde el dominicano puede ser especialmente valioso en una campaña donde la organización está disputa a invertir entre 30-40 millones.

Medias Blancas de Chicago

White Sox es una opción menos atractiva para el pelotero dominicano, pero que lo llevaría a tener mucho tiempo de juego. Tras una campaña 60-102 y una reconstrucción en el horizonte, le garantizaría tener continuidad y volver a demostrar que tiene un lugar especial dentro de la liga.

Angels de Los Ángeles

Para Christopher Morel está sería la opción más viable. Angels de Los Ángeles está en una ciudad con aporte latino, un equipo que está dando retoques para competir con un grupo entre jóvenes y veteranos. El dominicano puede cubrir la tercera base y los jardines, con impacto deportivo de inmediato.