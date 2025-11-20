MLB: Candado en Atlanta: Raisel Iglesias renueva para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Atlanta ya han comenzado a mover sus piezas de cara a la próxima campaña de las Grandes Ligas. Este miércoles, la organización concretó un acuerdo con el estelar cerrador cubano, Raisel Iglesias, por un año y 16 millones de dólares.

Vigencia y dominio en la lomita

A sus 35 años, Iglesias se mantiene como uno de los taponeros más fiables del circuito. En la recién finalizada temporada, el derecho registró 29 juegos salvados, cifra que lo ubicó en el noveno puesto de todo el béisbol. Además, dejó una efectividad de 3.21 y abanicó a 73 rivales en 67.1 innings de labor.

Su paso por Atlanta ha sido sinónimo de consistencia. En partes de cuatro temporadas con el uniforme de los Bravos, el antillano acumula:

97 rescates.

Récord de 15 victorias y 12 derrotas.

Una brillante efectividad global de 2.35.

Entre la élite histórica

Desde 2017, año en que asumió el rol de cerrador a tiempo completo, Iglesias ha construido un currículum envidiable. Se ubica tercero en WAR (Victorias Sobre el Reemplazo) entre relevistas con 11.8, superado únicamente por Edwin Díaz y Josh Hader. Asimismo, es el segundo lanzador con más salvados en ese periodo (247), solo por detrás del curazoleño Kenley Jansen.

Un hito reciente confirmó su estatus de leyenda: la noche del pasado 16 de septiembre, ante los Nacionales de Washington, Iglesias consiguió el salvado número 250 de su carrera. Con esto, se unió a un selecto club de solo 40 lanzadores que han alcanzado esa marca desde que el juego salvado se convirtió en estadística oficial en 1969.

El camino del "ciclón"

El nativo de la Isla de la Juventud inició su andadura profesional con los Rojos de Cincinnati, equipo que lo firmó como agente libre internacional en junio de 2014. Tras debutar en 2015 y brillar con los escarlatas durante seis años, pasó a los Angelinos de Los Ángeles.

En Anaheim, Iglesias firmó en 2021 un contrato de cuatro años y 58 millones de dólares, temporada en la que finalizó 11º en la votación al premio Cy Young de la Liga Americana. Posteriormente, llegó a Atlanta vía cambio en la fecha límite de 2022, consolidándose como el cerrojo indiscutible del equipo de Georgia.