LVBP: ¡Walk-off! Águilas remonta en el noveno y vence a Tiburones en Maracaibo

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia protagonizaron una dramática remontada en la novena entrada para quedarse con una reñida victoria ante los Tiburones de La Guaira. El compromiso se llevó a cabo en el parque Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, afianzando el liderato de los rapaces en la tabla.

Crónica de la Remontada

Las acciones comenzaron a favor de los visitantes en el mismo primer episodio. Los escualos abrieron el marcador gracias a un potente cuadrangular del segunda base litoralense, Jadher Areinamo, su decimotercer estacazo de la campaña.

Los salados volvieron al ataque en la parte alta del quinto inning. Juniel Querecuto se embasó por un error del campocorto rapaz, y luego Carlos Tocci recibió un pelotazo, dejando corredores en primera y segunda sin outs. Posteriormente, un hit impulsor de Alcides Escobar trajo la segunda carrera para Tiburones (2-0).

Sin embargo, las Águilas del Zulia respondieron en la parte baja de esa misma entrada. Aeverson Arteaga conectó un doble y anotó poco después con otro doblete, cortesía de Alí Castillo, descontando la ventaja (2-1).

El Drama del Noveno Episodio

El drama se reservó para el cierre del encuentro. En la parte baja de la novena, la ofensiva rapaz se encendió para sentenciar el compromiso. Ángelo Castellano inició la entrada con un sencillo ante el relevista Arnaldo Hernández. Tras una base por bolas a José Herrera, quedaron corredores en primera y segunda con un solo out para la llegada de Gabriel Martínez.

Martínez conectó un doblete explosivo al jardín derecho que empató el encuentro a dos carreras. Con las bases llenas y la carrera del gane en tercera, el jardinero Jaison Chourio se convirtió en el héroe de la noche al batear un elevado de sacrificio que impulsó la carrera de la ventaja (3-2 final).

Con esta victoria, las Águilas del Zulia consolidan su liderato, manteniendo la presión sobre sus perseguidores. Por el contrario, los Tiburones continúan hundidos en el fondo de la clasificación, empatados con Magallanes.

Ambos equipos volverán a verse las caras este miércoles en lo que promete ser otro duelo intenso.