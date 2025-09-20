Fútbol Español

Mbappé se suma a la fiesta y gana el Real Madrid 2-0 al Espanyol (En Vivo)

El equipo blanco defenderá su liderato como local en la jornada 5 de LaLiga EA Sports

Por Ricardo Rodríguez

Cobertura FINALIZADA -

Hasta este sábado, Real Madrid suma cada uno de los puntos posibles (12) en lo que va de temporada 2025-2026 de LaLiga. Por lo tanto, recibirá al Espanyol con la intención de estender esta buena racha.

Cabe destacar que, bajo la dirección de Xabi Alonso solo han caído en una ocasión, frente al PSG en las semifinales del Mundial de Clubes (que puso fin a la anterior campaña).

Alineación Real Madrid

#1. Thibaut Courtois (portero)

#2. Dani Carvajal (defensa)

#17. Raúl Asencio (defensa)

#3. Eder Militao (defensa)

#18. Álvaro Carreras (defensa)

#30. Franco Mastantuono (mediocampista)

#8. Federico Valverde (mediocampista)

#14. Aurelien Tchouaméni (mediocampista)

#7. Vinicius Junior (mediocampista)

#16. Gonzalo García (delantero)

#10. Kylian Mbappé (delantero)

Alineación Espanyol

#13. Marko Dmitrovic (portero)

#23. Omar El Hilali (defensa)

#5. Fernando Calero (defensa)

#6. Leandro Cabrera (defensa)

#22. Carlos Romero (defensa)

#24. Tyrhys Dolan (mediocampista)

#4. Urko González (mediocampista)

#10. Pol Lozano (mediocampista)

#7. Javier Puado (mediocampista)

#9. Roberto Fernandez Jaen (delantero)

#8. Edu Expósito (delantero)

Minuto a Minuto

Primer Tiempo

¡Inicia el Compromiso!

1': Thibaut Courtouis se queda con el primer remate del partido.

14': Remate de Roberto Fernández (Espanyol) rechazado por la defensa del Madrid.

19' Edu Expósito (Espanyol) cobra tiro libre que captura Thibaut Courtois.

22': ¡GOLAZO! Éder Militao remata desde afuera del área y la clava en el ángulo. 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!Segundo Tiempo

47' En el arranque de la segunda mitad, Kylian Mbappé anotó y da victoria parcial 2-0 del cuadro merengue ante los catalanes. 

