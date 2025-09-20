Fútbol Español

¡De vuelta! La figura que volvió al 11 con Real Madrid ante Espanyol

Esta será la alineación de los dirigidos por Xabi Alonso de cara a la jornada 5 de La Liga

Por Ricardo Rodríguez
Sabado, 20 de septiembre de 2025 a las 09:28 am
Kylian Mbappé saluda a la cámara. Foto: Cortesía
Este sábado, Real Madrid recibirá al Espanyol a las 10:15 AM, en el Santiago Bernabéu. La misión, será permanecer en la punta de LaLiga EA Sports y mantenerse como los únicos invictos en la competición.

Para este partido, ya fueron reveladas las alineaciones de ambos equipos y en el caso de los comandados por Xabi Alonso, un detalle peculiar capturó la atención de la afición merengue.

Regresa Gonzalo

Esta particularidad será la presencia del joven delantero Gonzalo García en el 11 inicial, lo que supondrá su primera titularidad con el conjunto de la capital española esta temporada.

En lo que va de temporada 2025-2026, el jugador español de 21 años, suma poco más de 30 minutos de acción, viniendo desde el banco. Sin embargo, durante el Mundial de Clubes, cautivó a los madridistas y a su entrenador, ganándose un lugar en el sistema de Alonso de forma constante.

De hecho, con 4 goles y 1 asistencia, finalizó el torneo como máximo goleador en 6 partidos disputados y más de 400 minutos en cancha.

Alineaciones de ambos equipos

Por otro lado, para este próximo encuentro, Real Madrid presenta la siguiente alineación:

#1. Thibaut Courtois (portero)

#2. Dani Carvajal (defensa)

#17. Raúl Asencio (defensa)

#3. Eder Militao (defensa)

#18. Álvaro Carreras (defensa)

#30. Franco Mastantuono (mediocampista)

#8. Federico Valverde (mediocampista)

#14. Aurelien Tchouaméni (mediocampista)

#7. Vinicius Junior (mediocampista)

#16. Gonzalo García (delantero)

#10. Kylian Mbappé (delantero)

Por su parte, el Espanyol formará de la siguiente manera:

#13. Marko Dmitrovic (portero)

#23. Omar El Hilali (defensa)

#5. Fernando Calero (defensa)

#6. Leandro Cabrera (defensa)

#22. Carlos Romero (defensa)

#24. Tyrhys Dolan (mediocampista)

#4. Urko González (mediocampista)

#10. Pol Lozano (mediocampista)

#7. Javier Puado (mediocampista)

#9. Roberto Fernandez Jaen (delantero)

#8. Edu Expósito (delantero)

 

Fútbol Español