El Real Madrid quiere defender el liderato ante Espanyol (Previa)

El fútbol español se prepara para un emocionante enfrentamiento en la quinta jornada de la Liga, donde el líder, Real Madrid, recibirá en el Estadio Santiago Bernabéu al RCD Espanyol, este sábado 20 de septiembre a las 10:15 AM (hora de Venezuela).

Dicho partido será una batalla directa por la cima de la clasificación, ya que ambos equipos llegan en un estado de forma excepcional.

La misión del Real Madrid

El equipo de Xabi Alonso ha comenzado la temporada de manera impecable. Con un arranque perfecto de cuatro victorias en cuatro partidos, incluyendo su debut en la UEFA Champions League, los "merengues" han demostrado su poderío ofensivo y su solidez defensiva.

Con 12 puntos en su haber, su objetivo es claro: conseguir una nueva victoria para distanciarse de sus rivales directos, especialmente del Barcelona, que les sigue de cerca con 10 unidades. La dinámica positiva del equipo es innegable, y el Real Madrid buscará aprovechar su buen momento para consolidarse como el principal candidato al título.

¿La sorpresa de la temporada?

Por su parte, el Espanyol ha sido la gran revelación en este inicio de campeonato. Con un rendimiento sobresaliente, el equipo catalán se ha posicionado en el tercer lugar de la tabla con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate.

Este excelente comienzo de temporada lo coloca en una posición privilegiada para desafiar al Real Madrid por el liderato. Un triunfo en el Santiago Bernabéu los catapultaría a la primera posición, dejando claro que su buen inicio no es casualidad.

