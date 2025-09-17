Lionel Messi llega a cifra redonda en la temporada de la MLS

Suscríbete a nuestros canales

Después de una etapa complicada en la que cayó en la final de la Leagues Cup frente a Seattle Sounders, el Inter Miami logró su revancha este martes cuando enfrentó a dicho equipo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

La escuadra de la Florida se impuso por tres tantos por uno con una buena actuación de Jordi Alba, quien hizo gol y asistencia, así como también la de Ian Fray. Sin embargo, los reflectores se posaron sobre el capitán del equipo.

Lionel Messi sería el encargado de anotar el segundo gol de 'Las Garzas' luego de recibir un pase por parte de Jordi Alba y empujar el balón hacia la portería, consolidándose como el máximo artillero de su club.

Del mismo modo, alcanza los veinte goles en la actual campaña de la Major League Soccer, habiendo solo un futbolista que le supera en anotaciones en el fútbol norteamericano: Sam Sturridge, del Nashville, con 23 dianas.

Sumando sus dos goles en la Leagues Cup, sus cinco en la Copa de Campeones de la Concacaf y su único tanto en el Mundial de Clubes, 'la Pulga' posee 27 goles en 2025 a nivel de clubes. A esos hay que sumarle los dos que ha anotado ante Venezuela con la camiseta de Argentina.