¿Cómo han marchado las eliminatorias sudamericanas bajo el actual formato?

Luego de que finalizaran las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, se han definido los seis clasificados y el equipo que irá al repechaje intercontinental.

Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay son los equipos que representarán a Sudamérica en el certamen. Del mismo modo, Bolivia le ganó el séptimo puesto a Venezuela y jugará el play-off para meterse en el Mundial.

La tendencia es un tanto similar a lo que se ha visto a lo largo de las clasificatorias en Conmebol desde aquellas rumbo a Francia 1998, siendo estas las primeras donde se ha llevado a cabo el formato de todos contra todos a ida y vuelta.

La tabla histórica

En este sentido, Argentina es el equipo que ha hecho más puntos con 272, seguida de Brasil con 212, aunque 'La Canarinha' no disputó los procesos de 1998 (por ser campeón defensor) y 2014 (por ser sede).

Siguen Colombia con 210, Uruguay con 209, Ecuador con 203 y Paraguay con 200. A diferencia de las recién terminadas eliminatorias, el séptimo lugar es para Chile con 176 puntos. Cierran la tabla Perú (149), Bolivia (125) y Venezuela (119).

Posiciones desde 1998