La Vinotinto ostenta esta estadística negativa en eliminatorias CONMEBOL

El delantero colombiano Luis J. Suárez se unió a esa lista, al anotar cuatro goles en el partido que enfrentó a Colombia y Venezuela

Por Oriana Garcia
Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 10:18 am
Foto cortesía
La Vinotinto se ha convertido en el blanco de muchos goleadores. Un reciente análisis estadístico arroja una cifra que resalta un punto débil en la historia de la selección venezolana de fútbol en eliminatorias CONMEBOL. El combinado nacional, es la selección que más ha recibido goles de un solo jugador en un mismo juego. 

El pasado martes, el delantero colombiano Luis J. Suárez se unió a esa lista, al anotar cuatro goles en el partido que enfrentó a Colombia y Venezuela. Con su destacada actuación, Suárez se convirtió en el cuarto jugador en la historia en alcanzar esta marca de cuatro o más goles en un solo partido de eliminatorias CONMEBOL.

Estadística negativa para Venezuela   

La Vinotinto es la única selección que ha sufrido esta hazaña en múltiples ocasiones:

  • Luis J. Suárez (Colombia) anotó 4 goles en 2025.
  • Romário (Brasil) marcó 4 goles en 2000.
  • Iván Zamorano (Chile) hizo 5 goles en 1997.
  • Careca (Brasil) anotó 4 goles en 1989

Otras selecciones en lista

Esta estadística coloca a Venezuela en una posición desfavorable, en comparación con otras selecciones que han recibido la misma cantidad de goles en una sola ocasión.

  • Luis A. Suárez (Uruguay) anotó 4 goles contra Chile en 2011.
  • Zico (Brasil) marcó 4 goles contra Bolivia en 1977.

El historial de goleadas recibidas refleja la vulnerabilidad defensiva en la historia futbolística de Venezuela durante las eliminatorias CONMEBOL

 

Jueves 11 de Septiembre de 2025
