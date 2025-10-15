¡Uno más! Messi añade otro récord a su colección

Suscríbete a nuestros canales

La carrera de Lionel Messi está definida por una constante demolición de récords, y ha añadido otra joya a su corona: el astro argentino se ha convertido en el máximo asistidor en la historia del fútbol de selecciones nacionales. Con un juego que evoluciona de goleador a arquitecto, Messi ha cimentado su legado no solo como el máximo anotador de Argentina, sino también como su pasador más prolífico.

Gracias a sus pases de gol más recientes, el capitán albiceleste alcanzó la cifra de 60 asistencias, superando así la marca que compartía con otras leyendas del fútbol internacional.

Un récord que subraya su evolución

Este hito es particularmente significativo porque resalta la faceta de creador de juego de Messi. Si bien es el máximo goleador histórico de Argentina con más de 100 goles, ser el principal proveedor de pases de gol a nivel internacional demuestra la amplitud de su influencia en el campo, una que se ha acentuado a medida que su carrera avanza.

El récord anterior, que él y otros jugadores habían empatado o superado temporalmente, ahora es firmemente suyo.

Máximos asistidores históricos de selecciones nacionales

Lionel Messi se ubica ahora en la primera posición con 60 asistencias. Le siguen, en un empate técnico por el segundo lugar, Neymar Jr. (Brasil) y Landon Donovan (EE. UU.), ambos con un registro de 59 asistencias.

Para poner el logro en perspectiva, Messi ha tenido que superar a dos figuras de gran calibre en el fútbol mundial:

-Neymar Jr.: El crack brasileño, también conocido por su capacidad de regate y pase, es el único jugador en activo que compite en estas cifras. Su récord, que se sitúa en torno a las 59 asistencias, se logró en muchos menos partidos que Messi, subrayando el impacto por encuentro de ambos en sus respectivas selecciones.

-Landon Donovan: El ícono del fútbol estadounidense y la CONCACAF, ahora retirado, ha mantenido una de las marcas más altas por mucho tiempo. Que Messi supere a un jugador retirado significa que el récord está en manos de un jugador que sigue sumando y consolidando una ventaja.

Este récord de asistencias forma parte de una impresionante lista de logros individuales con la Albiceleste: es el máximo goleador histórico con más de 100 goles, el jugador con más partidos (más de 190 encuentros) y el único futbolista en registrar asistencias en cinco mundiales diferentes.

En un momento de su carrera donde ya ha levantado el trofeo más codiciado (la Copa del Mundo de 2022) y el título continental (Copa América 2021 y 2024), este nuevo récord consolida su estatus como el jugador con mayor impacto ofensivo total en la historia del fútbol de selecciones, siendo a la vez el principal definidor y el principal asistente.

