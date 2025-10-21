Selena Quintanilla vuelve a la pantalla grande: El lado más íntimo de la fallecida estrella

Suscríbete a nuestros canales

El legado de la cantante Selena Quintanilla sigue más vigente y fuerte que nunca. Y es que, la plataforma Netflix ha anunciado el estreno del documental “Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy”, el próximo 17 de noviembre, con momentos únicos de la intérprete de “Amor prohibido”.

Este martes 21 de octubre Netflix ha compartido un adelanto del documental con imágenes inéditas de la ganadora del Grammy, quien fue asesinada en el año 1995 por Yolanda Saldivar.

Selena Quintanilla sigue vigente

El pequeño clip comienza con una entrevista de Selena, en la que su inolvidable sonrisa es el centro de atención. Además, los intensos ojos y labios en color rojo, son parte del look que llevó la estrella conocida como “La Reina de la Música Tejana”.

En el documental aparece el padre de la artista, el señor Abraham Quintanilla, y sus hermanos Suzette y ​A.B, quienes fueron parte importante en el comienzo de la carrera de la estrella, con la creación del grupo “Selena y los Dinos”.

“La reina del tejano, Selena Quintanilla, capturada a través de imágenes inéditas del archivo personal de la familia. SELENA Y LOS DINOS: El Legado de una Familia se estrena el 17 de noviembre”, es el mensaje de la plataforma streaming en Instagram.

¿Qué se mostrará en el documental?

El trabajo mostrará el impacto de la música de Selena, desde su nacimiento hasta los 23 años que falleció. Y todo lo que ha logrado su familia con los populares temas.

La estrella logró no solo revolucionar la música con su estilo, potente voz y fuerza, que enamoraron al público. Sino que luego tomó la moda, con el lanzamiento de su boutique y prendas.