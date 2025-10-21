Actriz de Univision revela la razón por la que abrió OnlyFans

Suscríbete a nuestros canales

Conocida por sus roles protagónicos en telenovelas como “Muchacha italiana viene a casarse” y “La Piloto”, la actriz Livia Brito, protagonista de la novela “Amanecer” de Univision, decidió dar un giro inesperado en su carrera digital, lo cual sorprendió a muchos.

La cubana rompió los esquemas y abrió una cuenta en la plataforma OnlyFans. Aunque el mundo de esta suscripción exclusiva suele asociarse con contenido para adultos, Brito explica que su motivación va más allá del morbo.

¿Por qué la actriz Livia Brito abrió OnlyFans?

El objetivo de la nacionalizada en México se basa en tomar el control de su propia imagen, conectarse de forma directa con sus seguidores y generar ingresos desde un espacio donde ella decide los tiempos y el contenido.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en sus redes, Brito relató que en el pasado le tomaron fotos en la playa que luego fueron vendidas sin su autorización. Fue ese episodio el que la impulsó a tomar el control de su propia imagen.

“Yo decidí tomar mis propias fotografías y venderlas yo, porque soy yo, es mi imagen, o sea es mi cuerpo y no dejo que nadie más lo haga”, explicó.

Al apostarle a OnlyFans, la actriz consideró la plataforma como “una más donde poder sacar contenido que no han visto en ninguna otra red”. Según sus palabras, no se trata de algo dramático ni escandaloso, pero sí de un espacio donde la privacidad y el poder de decisión sobre su imagen están claramente en sus manos.

Brito fue muy clara: “No se vayan a pensar que por el nombre de la plataforma es como… No. Pero sí pueden ir a ver contenido que no van a ver ni en Instagram, ni en TikTok, ni en YouTube, ni en Facebook. No lo van a ver en otra parte”.

Se niega a tener hijos

En la misma charla con sus seguidores, Livia reveló otro tema muy personal y es su perspectiva sobre la maternidad. A sus 38 años, señaló que, aunque en algún momento contempló tener hijos, hoy su visión ha cambiado.

“Llegó un punto en que me he dado cuenta que el mundo está tan mal que no quiero traer hijos al mundo para contaminar con más pañales, con más ropa, con más plástico, con más biberones (…) No digo que no, o sea tengo 38 años y no sé qué va a pasar”, aseveró.

En ese sentido, resaltó que, “ya somos demasiados” y no está en sus planes formar una familia consolidada. Además, añadió que su decisión también parte de una preocupación genuina por lo que significa traer una nueva vida en un mundo cada vez más complejo.