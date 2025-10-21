De un tiro en cabeza encuentran el cuerpo de 'Medio Metro'

Suscríbete a nuestros canales

El popular bailarín Francisco “Paco” Pérez, conocido como el Medio Metro fue hallado muerto el lunes 20 de octubre, en la comunidad de San Sebastián, en las afueras de Puebla, México.

La noticia fue confirmada por Grupo Suuper T de Paco Toxqui a través de un mensaje, en donde lamenta su muerte, mientras sus seguidores se encuentran conmocionados por el hallazgo.

“Lamentamos comunicar a todos nuestros seguidores, el fallecimiento de “Medio Metro”, nos unimos al dolor que embarga a toda la familia Pineda. Descanse en paz”, se lee.

¿Cómo encontraron a Medio Metro?

Autoridades de la localidad encontraron el cuerpo sin vida del bailarín entre un matorral con signos de violencia.

Carlos Jiménez, conocido en redes sociales como ‘C4Jiménez’, publicó una fotografía de cómo hallaron el cuerpo de Medio Metro. Las imágenes causaron impacto en los usuarios por lo explicita que era.

“Matan al Medio Metro original. Pancho Pérz fue hallado así esta mañana. Lo encontraron tirado entre matorrales y con disparos en San Sebastián de Aparicio”, señaló.

Medio Metro murió por un balazo en la cabeza

Los primeros reportes de la Fiscalía General del Estado reseña que Francisco “Paco” Pérez recibió un fuerte golpe en la cabeza, sin embargo, no compartieron más detalles.

Ahora, la Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt confirmó que Medio Metro recibió un disparo en la cabeza. Además, el cuerpo llevaba en la zona varios días.

¿Quién era Medio Metro?

Francisco “Paco” Pérez se hizo popular gracias a presentaciones en fiestas, eventos locales y reuniones de sonideros en Ciudad de México y Guadalajara, con el tiempo adoptó el apodo Medio Metro, con el cual muchas personas lo conocieron.

Su controvertida muerte ha dejado una discusión abierta por el nombre con el que se identificaba, ya que era usado por otros personajes como José Eduardo Rodríguez Anguiano, popular por usar un disfraz de “El Chavo del Ocho” en eventos. Por ello, la partida de Francisco ha generado confusión.