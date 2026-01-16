Ter Stegen está listo para marcharse del Barcelona ¿Cuál sería su destino?

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona parece haber recibido una oferta que soluciona varios problemas internos del plantel.

Marc-André Ter Stegen, el que fuera el muro inamovible culé durante más de una década y actual capitán del equipo, estaría preparando sus maletas para abandonar el club.

Tras una pérdida progresiva de protagonismo, el guardameta alemán encontró un nuevo destino sin salir de Cataluña, el Girona FC.

Del liderato al banquillo

La salida de Ter Stegen no se entiende sin el factor físico. En los últimos años, el alemán ha encadenado una serie de lesiones recurrentes (especialmente en su rodilla y espalda) que mermaron su rendimiento y le impidieron mantener la regularidad necesaria en la élite.

Esta situación forzó a la dirección deportiva a buscar alternativas de garantías, lo que terminó por desplazar al germano en la jerarquía del equipo (contrataron a Joan García y Wojciech Szczęsny).

Con la llegada de estos porteros, pasó a ser la tercera opción en el arco, una realidad que el capitán azulgrana no está dispuesto a aceptar a estas alturas de su carrera.

Acuerdo total entre Girona y Ter Stegen

Según ha informado el especialista en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, el Girona se ha movido con rapidez para aprovechar la coyuntura. El club de Montilivi ha presentado una oferta en forma de préstamo para hacerse con los servicios del ex Mönchengladbach.

Aunque el deseo del jugador es claro, la directiva del Barcelona está evaluando los detalles financieros. El club debe decidir cómo se dividirá el pago de la ficha del jugador para que la operación encaje en el Fair Play Financiero.

La salida de Ter Stegen, además de aliviar la masa salarial, significaría el adiós de uno de los últimos supervivientes de la época dorada del club, cerrando un capítulo histórico bajo los tres palos para abrir paso definitivo a la renovación total de la portería.