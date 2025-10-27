¿Hombres contra niños? La peculiar frase que utilizó esté técnico para definir el clásico Real Madrid-Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Un clásico español siempre deja comentarios y debates, antes, durante y después. Pues bien, es la hora y se sigue hablando de lo ocurrido en el estadio Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona (2-1).

Eso sí, en esta oportunidad hay una figura del fútbol que se centró justamente en lo que ambos hicieron en el partido y no en lo otro que se está llevando la mayor parte de focos, con el rifirrafe de los jugadores finalizado el cotejo.

En esta ocasión se trata de Arsène Wenger, un conocedor del balompié y que suele ser muy contundente cuando entra al campo de las opiniones. Así lo demostró con su análisis del Clásico.

El francés, de entrada, dio mérito a lo que hicieron los merengues, que describió como mejores en el compromiso en muchas fases del juego, mientras apuntó a los culés una inexperiencia que les costó el resultado.

La frase peculiar de Wenger sobre el clásico Real Madrid y Barcelona

Lo dicho, para el entrenador el partido estuvo definido en detalles puntuales, que hicieron la diferencia: "El Clásico fue un poco como un duelo entre hombres y niños. La defensa del Real Madrid fue mucho más fuerte que la del Barcelona. En ataque, el Madrid siempre parecía capaz de marcar, mientras que el Barcelona parecía ineficaz".

Dentro de su extensión, comentó que a los azulgranas les faltó dar fluidez al ataque, como en otros momentos "El Barça tuvo mucho el balón, pero nunca parecía capaz de meter un gol. Mucho pase horizontal y poco riesgo ante una defensa realmente bien plantada. Les ganaron muchos duelos".

"Le doy mucho crédito a Xabi Alonso. Equilibró bien al equipo para acabar siendo superior. Defendieron bien, presionaron al rival y crearon acciones de peligro logrando dos goles y fallando un penalti. Claramente jugaron un buen partido y, para mí, merecieron ganar este partido ante un Barça que mostró muy poco arriba", dijo.

Finalmente, el francés se centró en lo ofrecido por Real Madrid y Barcelona en el terreno de juego, por lo que no quiso entrar en la polémica riña que se dio completado el partido por LaLiga en la décima jornada.