Real Madrid Televisión explota por el arbitraje durante el clásico español

La victoria del Real Madrid en el Clásico contra Barcelona por 2-1 no ha puesto fin a la polémica, sino que la ha trasladado a los despachos y a los medios del club.

Real Madrid Televisión (RMTV) ha publicado un contundente vídeo de protesta que repasa, según su criterio, una serie de "errores garrafales" cometidos por el árbitro principal, César Soto Grado, y el responsable del VAR, Ignacio Iglesias Villanueva.

Este movimiento, habitual en la estrategia de comunicación del club ante decisiones arbitrales consideradas perjudiciales, se centra en varias acciones clave del partido contra los azulgranas:

Penalti anulado a Vinícius Jr.: RMTV hace especial hincapié en la acción dentro del área que fue inicialmente señalada como penalti a favor de Vini Jr., pero que el VAR revirtió, cobrando finalmente falta del delantero brasileño sobre Lamine Yamal.

Gol anulado a Kylian Mbappé: Otra jugada muy criticada es el gol de "Kiki" que fue anulado por un fuera de juego calificado de "milimétrico" en el vídeo, poniendo en duda la precisión de las líneas del VAR. Incluso, toman en cuenta que el balón viene de un jugador rival, en este caso de Fermín López.

RMTV vs arbitraje de LaLiga

Dicha emisión de RMTV se enmarca en una postura continuada de protesta y denuncia pública del Real Madrid hacia el arbitraje en la Liga Española.

El club utiliza su canal oficial para señalar lo que considera actuaciones deficientes del equipo arbitral, buscando generar una presión mediática ante la Federación y el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Esta estrategia, que ya ha generado fricciones con el estamento arbitral en el pasado, subraya la percepción de la entidad de ser perjudicada por el actual sistema de arbitraje. El debate arbitral, avivado por el vídeo de RMTV, sigue encendido en el entorno del fútbol español.