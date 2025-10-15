Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold le dan buenas noticias al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold entran en la recta final de sus respectivas lesiones, dando un respiro a Xabi Alonso. Los dos laterales se han dejado ver sobre el césped trabajando con intensidad, y el regreso de ambos está muy cerca. El gran objetivo es estar disponibles para el Clásico del próximo 26 de octubre, un partido clave para el Real Madrid en esta temporada.

Lesiones casi sincronizadas

Tanto Carvajal, como Trent se lesionaron casi al mismo tiempo, con apenas 12 días de diferencia. El español apunta a tener asegurada su presencia en el Clásico ante el FC Barcelona, mientras que el inglés dependerá de cómo evolucione en esta semana decisiva. La recuperación de ambos supone un alivio para Xabi Alonso, que podrá cerrar el agujero que se abrió en el lateral derecho semanas atrás.

Las cuentas de Carvajal

Carvajal sufrió la lesión en el sóleo de la pierna derecha el 27 de septiembre durante el derbi, lo que lo dejó fuera de los partidos ante Kairat y Villarreal. Este domingo tampoco jugará frente al Getafe ni el miércoles ante la Juventus, cumpliendo además un partido de sanción en Champions. Tras esos compromisos, todo apunta a que podrá reincorporarse a la convocatoria para el Clásico.

Trent, un regreso condicionado

Trent Alexander-Arnold está de baja desde el 16 de septiembre por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se ha perdido ya cinco partidos y todavía no está asegurado para los próximos tres, incluyendo el Clásico. Su vuelta dependerá de las sensaciones que tenga durante los entrenamientos. Mientras tanto, Xabi Alonso seguirá confiando en Asensio y Valverde para cubrir la banda derecha en los próximos compromisos.