Esta sería la alineación titular de Argentina contra la Vinotinto

Las selecciones nacionales de Venezuela y Argentina se enfrentarán este jueves 4 de septiembre en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Si bien 'La Albiceleste' ya se encuentra clasificada a la cita mundialista, se trata del último partido que jugará Lionel Messi por clasificatorias Conmebol, por lo que esta sería su despedida en casa.

En este sentido, se trata de un compromiso importante para ambas selecciones. Por un lado, los dueños de casa quieren despedir a su ídolo por todo lo alto. Por el otro, 'La Vinotinto' busca sumar puntos para asegurar el repechaje.

El esquema de Scaloni

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, espera contar con todas sus figuras, a excepción de un Alexis Mac Allister al que busca darle descanso para la última fecha. Al mismo tiempo, podría alinear al mismo tiempo a sus dos delanteros: Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes acompañarán a Lionel Messi.

También tendría como titular a Thiago Almada, jugador que ha tenido un crecimiento notable en 'La Albiceleste'. Este se encontraría en la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. La defensa y el arco, en cambio, no tendrán variaciones.

Alineación probable de Argentina

Damián Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian 'Cuti' Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez. DT: LIONEL SCALONI (Argentina).