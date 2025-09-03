Este será el polémico árbitro que pitará en el Argentina-Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de fútbol se enfrentará este jueves cuatro de septiembre a su similar de Argentina por la décimo séptima jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Dicho partido en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires y aquel que jugará el martes nueve de septiembre en Maturín ante Colombia resultan clave para 'La Vinotinto' en sus aspiraciones de acudir a su primera cita mundialista.

Para este encuentro, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha designado al árbitro chileno Piero Maza para impartir justicia, siendo este un colegiado bastante controversial.

Árbitro tarjetero

Se trata de un árbitro que ha pitado durante once años, siendo colegiado FIFA desde 2018. Ha sido designado para 274 partidos, registrando 1478 tarjetas amarillas, sesenta y nueve expulsiones y 114 penales.

Por eliminatorias, ha impartido justicia en siete partidos, donde ha sacado veinte tarjetas amarillas, una roja por doble tarjeta, una expulsión directa y tres penales, evidenciándose como un personaje que ha sido determinante en los resultados de los compromisos en los que ha estado.

Polémica actuación hacia Venezuela

Casualmente, este juez ya le pitó a 'La Vinotinto' en las presentes eliminatorias durante el partido entre Paraguay y Venezuela disputado en octubre en Asunción, donde el cuadro venezolano perdería 2-1.

Allí, Maza señalaría un penal a favor de 'la Albirroja', diecisiete faltas para Venezuela, solo diez para Paraguay y ocho tarjetas amarillas, seis de ellas para el cuadro que dirige Fernando 'Bocha' Batista.