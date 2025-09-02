Leyenda mexicana rompe el silencio: "Que cuenten la versión real"

Suscríbete a nuestros canales

El fichaje de Guillermo 'Memo' Ochoa por el Burgos CF de la Segunda División española, que parecía inminente, se ha convertido en una de las historias más controvertidas del mercado de fichajes.

Lo que se presentó como un acuerdo casi cerrado, con el portero mexicano viajando incluso a la ciudad para sellar el trato, se rompió de manera abrupta, dejando a ambas partes con versiones contradictorias.

Inicialmente, la prensa local y los reportes del club insinuaron que el acuerdo se cayó por una repentina "desaparición" del portero. Según esta versión, Guillermo Ochoa habría solicitado una última modificación en su contrato, y tras salir a tomar un café, no regresó ni respondió a las llamadas de la directiva del Burgos.

"Que cuenten la versión real"

Sin embargo, la verdad, según el propio Ochoa, es muy diferente. En una entrevista con Marca, el legendario portero mexicano desmintió esa narrativa y ofreció su versión de los hechos.

"El club cambió la cifra del contrato de forma repentina y a la baja. Mandaron un contrato final con el 60% de los ingresos publicitarios que se obtuvieran a favor del club y una cláusula de cinco millones aparte. La cantidad final no llegaba ni al salario mínimo de la categoría", explicó.

Las declaraciones de 'Memo' Ochoa revelan un drástico cambio de condiciones por parte del club español. Lo que se había negociado inicialmente, se vio alterado en el contrato final con una reducción significativa del salario y la inclusión de cláusulas publicitarias que lo perjudicaban económicamente.

Su sueño de unirse al Burgos, con la meta de mantenerse en la élite europea para llegar a su sexto Mundial en 2026, se vio frustrado por una negociación de último minuto que él consideró inaceptable.

La versión del guardameta mexicano ha dejado al Burgos en una posición complicada tras el fallido traspaso de uno de los porteros más reconocidos a nivel mundial.