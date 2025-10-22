EEUU: Walmart lanza la canasta de Acción de Gracias más barata del año, esto es lo que trae

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca el Día de Acción de Gracias, el próximo 27 de noviembre, millones de familias en Estados Unidos buscan alternativas para celebrar sin gastar de más. Ante los altos precios de los alimentos, Walmart anunció su canasta de Acción de Gracias más barata del año, una opción pensada para quienes desean disfrutar del banquete tradicional sin afectar su presupuesto.

La llamada “Canasta de Acción de Gracias” fue relanzada este 2025 con un costo inferior a 40 dólares, manteniéndose como la más económica del mercado. Según la compañía, este paquete está diseñado para alimentar a diez personas, con un gasto promedio menor a US$4 por comensal.

La propuesta de Walmart combina artículos de marcas propias con productos de marcas reconocidas. En total, son más de 20 alimentos esenciales que garantizan una cena completa. Entre ellos destacan:

Pavo Butterball a US$0,97 por libra.

Relleno para pavo y panecillos.

Papas frescas y zanahorias baby.

Maíz, judías verdes y crema de champiñones.

Arándanos frescos, macarrones con queso y calabaza para el pay.

El Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving Day, es una de las celebraciones más arraigadas de la cultura norteamericana. Su origen se remonta a 1621, cuando los peregrinos y los nativos wampanoag compartieron un banquete de cosecha en señal de gratitud. Más de dos siglos después, el presidente Abraham Lincoln estableció la fecha como feriado nacional para promover la unión y la esperanza durante la Guerra Civil.

Foto: Thanksgiving Walmart

Significado y símbolos del Thanksgiving

Hoy en día, la festividad simboliza la gratitud, la paz y la unión familiar. Los elementos tradicionales como el pavo, las calabazas y el cuerno de la abundancia reflejan la prosperidad y la generosidad de la cosecha otoñal. Con esta iniciativa, Walmart busca que las familias puedan mantener viva la tradición sin preocuparse por los altos costos.

La cadena Aldi también se sumó a la tendencia con un menú para diez personas por el mismo precio de 40 dólares, incluyendo 21 productos entre los que figura un pavo de más de seis kilos. Ambas compañías pretenden ofrecer opciones económicas y completas para que ningún hogar estadounidense quede fuera de esta fecha especial que celebra la gratitud y la abundancia.