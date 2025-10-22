¡SAIME habilita opción por SMS! Así puedes recuperar tu contraseña paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) presentó una nueva alternativa para que los usuarios puedan recuperar su contraseña de manera más sencilla. Este método, que ahora incluye la opción de mensajería de texto (SMS), busca agilizar los trámites digitales y facilitar el acceso a la plataforma oficial del organismo.

La clave del sistema Saime es esencial para realizar gestiones como la solicitud de pasaportes, seguimiento de documentos o verificación de citas. En casos donde la contraseña no es reconocida o ha sido olvidada, esta nueva función evita que el usuario deba acudir a una oficina, ofreciendo una recuperación rápida y totalmente en línea.

Pasos para restablecer la contraseña

El proceso comienza ingresando a la página www.saime.gob.ve y seleccionando la opción “Iniciar Sesión”. Luego, el usuario debe hacer clic en “¿Olvidó su contraseña?”, introducir su número de cédula y elegir si es venezolano o extranjero. Una vez confirmado, el sistema mostrará las siguientes opciones para la recuperación:

Correo electrónico registrado.

Mensajería de texto (SMS).

Preguntas de seguridad.

Verificación y creación de nueva clave

Si el ciudadano escoge la opción de preguntas de seguridad, deberá responder correctamente para avanzar. En caso de elegir recuperación por SMS, el sistema enviará un código temporal de verificación al número telefónico registrado, con una vigencia de 20 minutos. Luego de ingresarlo en el portal, se podrá establecer una nueva contraseña siguiendo los parámetros de seguridad.

Foto: Cortesía

Requisitos de la nueva contraseña

El Saime exige que la nueva clave cumpla con ciertos criterios: debe contener al menos ocho caracteres, incluir una letra mayúscula y números. Tras hacer clic en “Validar”, el sistema confirmará la actualización y el usuario podrá acceder nuevamente a su cuenta sin inconvenientes.