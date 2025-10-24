LVBP: Estos son los lineups de Leones y Tiburones para su segundo juego de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Ya es viernes y la temporada 2025-2026 de la LVBP continúa su transitar con otros cuatro imperdibles encuentros. Pero si hay que resaltar uno por encima del resto, ese sin duda tiene que ser el de Leones del Caracas (3-2) contra Tiburones de La Guaira (3-3), dos equipos cuya rivalidad no para de crecer con el pasar de los años.

Como muchos recordarán, el pasado martes los escualos se impusieron (6 a 5) a los melenudos en el primer careo de la zafra en el Estadio Universitario, mismo escenario que albergará este segundo round. Además, hay que agregar que los capitalinos llegan con una leve ventaja de medio juego sobre los litoralenses.

Las incidencias entre Leones y Tiburones de este viernes las podrás seguir a través de la señal de Meridiano Televisión.

Ni Leones ni Tiburones se guardan nada en sus lineups

Los dirigidos por el manager Gregorio Petit arrancaron esta segunda semana de campeonato con ese importante triunfo sobre los Leones. Sin embargo, en la jornada siguiente fueron víctimas del poderío ofensivo de las Águilas del Zulia. Es por eso que para hoy tratarán de meterse nuevamente en el carril de las victorias.

En comparación con el lineup del pasado martes, los escualos solo cambiarán a su bateador designado. El lanzador abridor es Luis Arejula.

Lineup Tiburones de La Guaira

Franklin Barreto (CF) Gabriel Arias (SS) Máximo Acosta (3B) Daniel Montaño (RF) Pedro Castellanos (DH) Jimmy Kerrigan (LF) Jadher Areinamo (2B) Luis Guillorme (1B) Sebastián Rivero (C)

Por su parte, el estratega José Alguacil y sus muchachos no ven acción justamente desde aquella derrota ante Tiburones. Dicho esto, el equipo sufre par de cambios y son en la segunda base y el bateador designado. El lanzador para esta cita es Erick Leal.

Lineup Leones del Caracas