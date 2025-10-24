Dodgers y Toronto tienen definidos sus lineups para el primer juego de la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo, para disfrutar de una prometedora e inédita Serie Mundial 2025 de la MLB, la cual comenzará esta noche a las 8:00pm y ambos equipos ya tienen listas sus alineaciones, con la misión de picar adelante en esta instancia.

El Rogers Center será el escenario donde estas novenas se medirán, apostando por la juventud en el lado de los Azulejos de Toronto y a la experiencia por parte de los Dodgers de Los Angeles, en cuanto los abridores se refiere.

La gran novedad se observa del lado de Toronto, con el retorno al lineup de una de sus principales figuras, después de estar lesionado, Bo Bichette, quien jugará en segunda base.

Alineación de los Dodgers:

Shohei Ohtani BD Mookie Betts SS Freddie Freeman 1B Will Smith C Teoscar Hernández RF Max Muncy 3B Kike Hernández LF Tommy Edman 2B Andy Pages CF Blake Snell P

Alineación de los Azulejos: