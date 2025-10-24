MLB

Dodgers y Toronto tienen definidos sus lineups para el primer juego de la Serie Mundial

Por

Neyken Vegas
Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 04:55 pm

Trey Yesavage y Blake Snell serán los encargados de abrir el choque inaugural de la Serie Mundial 

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo, para disfrutar de una prometedora e inédita Serie Mundial 2025 de la MLB, la cual comenzará esta noche a las 8:00pm y ambos equipos ya tienen listas sus alineaciones, con la misión de picar adelante en esta instancia.

NOTAS RELACIONADAS

El Rogers Center será el escenario donde estas novenas se medirán, apostando por la juventud en el lado de los Azulejos de Toronto y a la experiencia por parte de los Dodgers de Los Angeles, en cuanto los abridores se refiere.

La gran novedad se observa del lado de Toronto, con el retorno al lineup de una de sus principales figuras, después de estar lesionado, Bo Bichette, quien jugará en segunda base.

Alineación de los Dodgers:

  1. Shohei Ohtani BD
  2. Mookie Betts SS
  3. Freddie Freeman 1B
  4. Will Smith C
  5. Teoscar Hernández RF
  6. Max Muncy 3B
  7. Kike Hernández LF
  8. Tommy Edman 2B
  9. Andy Pages CF
  10. Blake Snell P

Alineación de los Azulejos:

  1. George Springer BD
  2. Davis Schneider LF
  3. Vladimir Guerrero Jr. 1B
  4. Bo Bichette 2B
  5. Alejandro Kirk C
  6. Daulton Varsho CF
  7. Ernie Clement 3B
  8. Myles Straw RF
  9. Andrés Giménez SS
  10. Trey Yesavage P

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Viernes 24 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol