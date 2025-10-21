LVBP: Estos son los lineups de Tiburones y Leones para el primer duelo de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

La segunda semana de acción en la LVBP arranca con un duelo imperdible entre Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas, dos equipos que están obligados a ser protagonistas a lo largo de la temporada 2025-2026. El compromiso, que se realizará en el Estadio Universitario, tiene como hora de inicio las 6:30 pm.

Por un lado, el manager Gregorio Petit y sus pupilos vienen de derrotar a los actuales monarcas de la pelota venezolana, los Cardenales de Lara, en una serie que terminó con un triunfo por bando. Esto, a su vez, les permitió cerrar la primera semana con récord balanceado de 2 victorias y 2 reveses.

Por su parte, el conjunto dirigido por el estratega José Alguacil cuenta con una racha de tres triunfos al hilo, algo que seguramente querrán extender durante la jornada de este martes. A esta cita llegan con marca de 3 victorias y 1 derrota, en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la LVBP.

Lineups de lujo para Tiburones y Leones

En comparación con el encuentro del domingo, Tiburones solo tendrá una variante en su alineación y será en la receptoría. El resto de peloteros se mantiene, aunque con algunas variaciones en el orden al bate y posiciones. El lanzador abridor es Zac Grotz.

Lineup Tiburones de La Guaira

Franklin Barreto (CF) Gabriel Arias (SS) Máximo Acosta (3B) Daniel Montaño (RF) Jimmy Kerrigan (LF) Jadher Areinamo (2B) Luis Guillorme (1B) Sebastián Rivero (C) Miguel Hernández (DH)

Respecto a los Leones, José Alguacil apelará por los mismos nueve peloteros que triunfaron el domingo en el Estadio Monumental contra Caribes de Anzoátegui. Para hoy el abridor es Beck Way.

Lineup Leones del Caracas