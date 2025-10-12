Estados Unidos abre nueva vía: Obtén la residencia para tus familiares sin depender de loterías

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ofrece una alternativa directa para que los inmigrantes consigan la residencia permanente por medio de lazos familiares, sin necesidad de participar en la lotería de visas. Este proceso permite a los ciudadanos o residentes legales ayudar a sus familiares a vivir y trabajar de manera indefinida en el país, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley migratoria.

El sistema del USCIS organiza las solicitudes familiares en dos grupos: Parientes Inmediatos y Preferencia de Familia. Esta clasificación es esencial porque influye en los tiempos de procesamiento y en la disponibilidad de visas.

Los Parientes Inmediatos suelen obtener respuesta más rápida, mientras que quienes pertenecen a Preferencia de Familia pueden esperar varios años, dependiendo del país de origen y del tipo de relación con el solicitante.

Esta categoría abarca a los cónyuges e hijos menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses, a los padres de ciudadanos y a los huérfanos adoptados dentro o fuera del país. Para ellos, el proceso es más ágil, ya que no están sujetos a cupos anuales de visas. El ciudadano estadounidense debe presentar el Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero) y, una vez aprobado, el pariente que se encuentre en territorio estadounidense podrá enviar el Formulario I-485 (Solicitud de Ajuste de Estatus) para completar el trámite de residencia.

Por otro lado, la Preferencia de Familia se divide en varias categorías, cada una con un orden de prioridad:

Primera Preferencia (F1): Hijos no casados de ciudadanos estadounidenses.

Segunda Preferencia (F2): Cónyuges e hijos de residentes permanentes.

Tercera Preferencia (F3): Hijos casados de ciudadanos.

Cuarta Preferencia (F4): Hermanos de ciudadanos estadounidenses.

Estas categorías tienen cuotas anuales limitadas, por lo que los tiempos de espera pueden extenderse durante años. El Departamento de Estado publica mensualmente un Boletín de Visas que informa cuáles solicitudes pueden avanzar según la fecha de recepción del Formulario I-130.

Requisitos básicos y documentos esenciales

Tanto los solicitantes de Parientes Inmediatos como los de Preferencia de Familia deben cumplir con ciertos pasos comunes, entre ellos: