Julio Rodríguez se viste de héroe con un batazo en un momento crítico

Los Marineros de Seattle no se dejaron tumbar por la dolorosa derrota sufrida en el primer juego de la Serie Divisional ante los Tigres de Detroit. Con una gran actuación del cuerpo de lanzadores, que mantuvo silenciados los bates del equipo felino por prácticamente todo el compromiso, los Marineros lograron llevarse un importante triunfo, para igualar la serie.

Si bien el pitcheo se adueña de un gran porcentaje del éxito logrado, la realidad es que la gran figura del compromiso fue un toletero que se está acostumbrando a rendir en los momentos de apremio: Julio Rodríugez.

El jardinero central dominicano había tenido un juego realmente complicado, al fallar en sus primeros tres turnos del juego, con un ponche incluido. Sin embargo, cuando los Marineros más lo necesitaban, Julio Rodríguez apareció en la parte baja del octavo episodio, para conectar un doble clave que sirvió para impulsar la carrera de la victoria.

J-Rod apareció en el clutch

El segundo compromiso de la serie entre los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit fue, por segundo día consecutivo, un auténtico espectáculo de buen beisbol. Los Marineros habían mantenido a raya a la ofensiva de Detroit, hasta el octavo episodio, cuando un doble de Spencer Torkelson sirvió para que los bengalíes trajeran dos al plato e igualaran el partido.

Sin embargo, en la parte baja del mismo inning, Marineros quiso responder de inmediato, y Julio Rodríguez estuvo ahí para hacerlo. Con Cal Raleigh en segunda, y en cuenta de 1-0, el dominicano pescó un splitter de Kyle Finnegan que se quedó en la zona de poder, para conectar un doble e impulsar la que terminó siendo la carrera de la victoria.

"No hemos tenido un momento así aquí en mucho tiempo, así que poder darle una victoria al equipo esta noche fue algo realmente especial para mí. Ver a los fanáticos y cómo se encendieron fue muy especial. Siempre voy a guardar ese recuerdo en mi corazón", comentó el quisqueyano luego de su batazo importante.

Además, Julio Rodríguez y los Marineros siguen con el objetivo claro. "Estamos aquí para ganar, ¿sabes? No importa lo que haya pasado, si toman la ventaja o si empatan el juego. Sabemos cuál es el objetivo, y no hay tiempo para lamentarse. Hay que mantenerse en el momento", sentenció.