MLB: Los tres agentes libres que seducen a los Yankees de Nueva York en 2026

Yankees de Nueva York no tuvo la temporada 2025 de Grandes Ligas deseada. El equipo comenzó con muchos problemas y aunque agarraron ritmo, les faltó para pelear en postemporada. Ahora van fuerte en la agencia libre para dar un salto de calidad al roster de 2026.

Yankees en teoría no va a apostar por el pitcheo en la agencia libre. Cuentan con una buena rotación, que estando sanos pueden lograr muchas victorias. En esa línea, van a tirar la casa por la ventana por la ofensiva y tienen a tres peloteros de calidad en el radar.

La gerencia de Nueva York apostará por Kyle Tucker, Cody Bellinger y Pete Alonso. Tres perfiles que aportan batazos de poder en momentos importantes, lo que necesitó el equipo en la postemporada. Ahora bien, no serán movimientos fáciles, ni baratos, pero cuentan con lo necesario para llevarlo a cabo.

Yankees de Nueva York quiere a Tucker, Bellinger y Alonso para 2026

Yankees de Nueva York tiene posiciones que reforzar de manera urgente para la temporada 2026 de Grandes Ligas. Volver a contar con Cody Bellinger puede ser vital para el equipo, pero no definitivo, ya que ofrece versatilidad y una defensa sólida, además, de experiencia.

Kyle Tucker es un bate potente, que puede producir con regularidad detrás o delante de Aaron Judge. Puede ser el pelotero que transforme la ofensiva y la defensa a un nivel élite para los próximos años en Nueva York. Eso sí, tendrá un alto costo en la agencia libre 2026.

Pete Alonso puede ser el primera base y el cuarto bate que necesite la organización. No es una necesidad urgente, pero si es una tentación y se puede adquirir por un valor dentro de lo prudente; sin arriesgar alguna otra gran firma en la agencia libre.

¿Qué valor tendrán Kyle Tucker, Cody Bellinger y Pete Alonso en la agencia libre 2026?

Tanto Tucker, Bellinger como Alonso tienen un valor de mercado diferente, pero no serán baratos para los Yankees de Nueva York. Sin embargo, pueden adquirirlos a los tres, si logran arreglar muchos de sus super contratos. De lo contrario, será difícil o tendrán que pagar un gran impuesto de lujo.

Valor de mercado para las firmas que quiere Yankees: