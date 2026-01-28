MLB: Shohei Ohtani apunta a estos números para seguir haciendo historia en 2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de las Grandes Ligas sigue en conteo regresivo. Cientos de peloteros esperan con ansias la voz de playball para afrontar distintos retos, tanto a nivel colectivo como individual. Uno de esos es Shohei Ohtani, quien buscará sumar tres cifras redondas a su inmensa carrera en el mejor beisbol del mundo.

Ohtani quiere nuevas estadísticas

Las palabras sobran cuando se trata del pelotero japonés. Y es que como todos saben, hablamos de un campeón de la Serie Mundial y MVP de la Liga Nacional, dos cosas que seguramente querrá repetir en la venidera zafra de la MLB.

Pero a la par de esos dos objetivos, Shohei Ohtani también tiene otros objetivos personales respecto a sus números de por vida en las Mayores. De hecho, si tomamos en cuenta su rendimiento en los últimos años, será cuestión de meses para que firme la proeza.

Una de esas marcas tiene que ver con los jonrones, pues solo necesita 20 batazos de vuelta completa para los 300. Por su parte, si lleva a 31 compañeros hasta el home alcanzará las 700 carreras impulsadas. Y por último, los 200 dobles se harán realidad siempre y cuando dispare ocho tubeyes.

Vale acotar que los topes personales de Shohei Ohtani respecto a dichos apartados son 55 cuadrangulares (2025), 130 remolcadas (2024) y 38 dobles (2024).