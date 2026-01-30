Talento venezolano se suma a la cuarta temporada de ‘Senos sí hay paraíso’

Suscríbete a nuestros canales

El talento venezolano continúa esparcido por el mundo y dejando el tricolor en alto en cada ámbito. En esta ocasión, Lenin Guerrero, actor de 34 años, se sumó a la cuarta temporada de Sin Senos Sí Hay Paraíso, confirmada por Telemundo.

Oriundo del estado Zulia, específicamente del municipio Machiques de Perijá, se unió al elenco conformado por Carmen Villalobos, Gregorio Penía y Majida Issa, para seguir impulsando su carrera actoral lejos de su país natal.

Lenin Guerrero es sinónimo de humildad, superación y constancia, proveniente de una familia numerosa asumió los retos y los convirtió en logros. En 2016, inició su camino en el modelaje, siendo su primer paso para lograr su sueño en el medio artístico.

Por más de cuatro años lideró la organización de reinados comunitarios en sectores como Las Piedras, San José y Calle Larga, espacios donde promovió la participación juvenil y el talento local.

Además, fue el productor y director del certamen Planet Model Zulia en la ciudad de Maracaibo. Cabe destacar que el talento venezolano se graduó en 2021 como licenciado en Administración de Empresas.

“Sin senos sí hay paraíso” un fenómeno en la televisión

Esta producción internacional es una secuela de la emblemática telenovela colombiana “Sin tet@S no hay paraíso”, para este nuevo comienzo de la obra le dan continuidad a los míticos personajes, conservando algunos actores de la original e incorporando nuevos.

La página web de Telemundo recuerdan que la telenovela “comienza cuando Hilda Santana (Catherine Siachoque), que está embarazada, recibe la noticia de la muerte de su hija Catalina Santana (Carmen Villalobos), enviándola a un parto prematuro con su segunda hija, Catalina Marín (Carolina Gaitán). Cuando nace Catalina (Carolina Gaitán), su padre Albeiro Marín (Fabián Ríos) y la madre Hilda Santana temen que comparta el destino de su difunta hermana mayor, ya que muchas de las jóvenes de su vecindario históricamente se han involucrado con la prostitución y el crimen organizado”.