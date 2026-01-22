Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena y quiénes son parte de elenco

Suscríbete a nuestros canales

Hace días Telemundo confirmó el regreso de “Sin senos sí hay paraíso 4”, una de las producciones más importantes y vista en la industria de las series latinas. La producción bajo la dirección de Mónica Botero, vuelve tras siete años de ausencia.

A través de un comunicado el canal ubicado en Miami, informó que las filmaciones ya comenzaron en Colombia, donde nació hace muchos años la trama que cuenta la vida de la familia Santana, marcada por la violencia del narcotráfico y que sigue la vida de las dos hijas de Hilda, Catalina la Grande y Catalina la Pequeña.

Detalles del regreso

Telemundo es la cadena encargada de realizar el popular proyecto, mientras que la transmisión para toda Latinoamérica será a través de Disney+. Aún no se tiene fecha de estreno, pero algunos medios afirman que podría ser a entre finales de este año y principios del 2027.

El público se mantiene a la expectativa de lo nuevo que contará la producción que es una de las franquicias más emblemáticas y respetada de la Televisión.

La cadena también confirmó quienes son algunas de las estrellas que estarán en la trama, destacando la actriz Majida Issa, con el importante papel de Yésica Beltrán “La Diabla”.

Otros personajes

El actor y modelo colombiano Fabián Ríos, también ha sido confirmado en la producción. La conductora Carmen Villalobos, es otra que estará siendo el rostro principal de la producción con el papel de Catalina Santana, “La Grande”.

Aurelio “Titi” Jaramillo, es otro personaje que se verá en la nueva parte, siendo interpretado por el respetado Gregorio Pernía.

No se queda atrás Catherine Siachoque, como Hilda Santana, la madre de las dos Catalinas.

Elizabeth Gutiérrez, Carolina Gaitán, Francisco Bolívar, Arturo Barba y Osvaldo de León, también están en el elenco confirmado.